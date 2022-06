Ghislaine Maxwell, ex de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores

Tras ser declarada culpable, a finales de 2021, de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores, Ghislaine Maxwell (60 años), exnovia y mano derecha de Jeffrey Epstein, ha sido finalmente condenada a 20 años de prisión por ayudar al fallecido magnate.

El pasado mes de diciembre, el jurado respondió "culpable" a cinco de los seis cargos que se le imputaban, el más grave de ellos por tráfico sexual de una menor entre los años 2001 y 2004, es decir, cuando la víctima tenía 14, 15 y 16 años.

La acusada, que lleva ya dos años en prisión, entró a la sala para enfrentarse al veredicto. En su alegato, la Fiscalía solicitaba entre 30 y 55 años de cárcel, y la defensa pedía una sentencia "apropiada" que estuviera "muy por debajo" del rango presentado por el Gobierno.

Pero finalmente, la jueza Alison Nathan la condenó a 20 años de prisión y una multa de 750.000 dólares (el máximo legal) por ayudar al millonario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en el verano de 2019 antes de que pudiera ser juzgado por varios casos repetidos de abuso sexual.

"Es importante enfatizar que, aunque Epstein fue central en este esquema criminal, la señora Maxwell no está siendo castigada en lugar de Epstein o como representante de Epstein. El comportamiento de Maxwell fue atroz y depredador", declaró la magistrada, tal y como informó The New York Times.

"Maxwell participó directa y repetidamente y durante muchos años en un plan horrible para atraer, transportar y traficar con niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años", añadió. "Trabajó con Epstein para seleccionar a las jóvenes víctimas que eran vulnerables" y desempeñó un papel "fundamental" para facilitar esos abusos, según pronunció la jueza.

"Una sentencia de 240 meses es suficiente y no es más grave de lo necesario", declaró Alison Nathan. Según informa el citado medio, si le reducen el tiempo por buena conducta y, restando los dos años que ya ha pasado en prisión, Ghislaine Maxwell podría salir tras una década (a sus 70 años).

Bobbi C. Sternheim, abogado de la acusada, pidió que su defendida ingresara en la Institución Correccional Federal de Danbury para mujeres, y se la inscribiese en un programa de tratamiento de traumas familiares del pasado. La jueza aceptó, aunque sostuvo que esa decisión recae en la Agencia Federal de Prisiones.

Con respecto a la multa, el abogado sostuvo que Maxwell no ha recibido ni espera recibir esos supuestos 10 millones de dólares de Jeffrey Epstein, pero la jueza sostuvo que sigue teniendo motivos para creer que la condenada tiene suficientes medios para pagar los 750.000 dólares.

"Fui víctima de ayudar a Epstein a cometer esos crímenes"

Antes de que se pronunciara la sentencia, Maxwell se dirigió al tribunal para reconocer el dolor de las víctimas, pero no pidió perdón. "Es difícil para mí dirigirme a la corte después de escuchar el dolor y la angustia expresados en las declaraciones hechas aquí hoy. El terrible impacto en la vida de tantas mujeres es difícil de escuchar y aún más difícil de asumir", declaró la acusada.

"Reconozco que he sido víctima de ayudar a Jeffrey Epstein a cometer estos crímenes", continuó. "[Epstein] engañó a todos los que estaban en su órbita. Su impacto sobre todos los que estaban cerca de él ha sido devastador".

"Que este día los ayude a viajar a través de la oscuridad hacia la luz", dijo finalmente, dirigiéndose a las víctimas.