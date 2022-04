El príncipe Andrés pierde un nuevo título por su polémica de abusos sexuales

Mientras que la reina Isabel II va a apostar por cierta igualdad en la celebración de su Jubileo de Platino, su hijo favorito, el príncipe Andrés, que siempre han dicho que es el ojito derecho de su madre, no para de dar disgustos a la familia real británica. Lo último: un nuevo título que le han revocado por su polémica implicación en el que caso de abusos sexuales a menores y trata de ídem de su amigo Jeffrey Epstein.

Este varapalo es otra constatación de que la estrategia de Virginia Giuffre, la mujer que le denunció, ha surtido efecto: a pesar de que finalmente aceptó el pago desde Buckingham Palace para no ir a un juicio en el que casi todo el mundo pensaba que ganaría, el daño ya está hecho. La reputación del duque de York es tan ínfima que, durante la misa por el duque de Edimburgo, hasta la reina prohibió que la fotografiasen junto a él.

Precisamente la ciudad de York es la que le ha retirado al hermano del príncipe Carlos una distinción que le otorgó hace 35 años, en 1987. Se trata del título honorífico Freedom of the city of York ('Libertad de la ciudad de York', en español) y, explican desde The Guardian, "en esencia fue un regalo de bodas tras su matrimonio el año anterior con Sarah Ferguson".

Añaden desde el periódico, además, que es notorio el contraste entre que, en su momento, hubo una "enorme y muy alegre ceremonia ciudadana, que atrajo a una multitud de más de 200.000 personas" y ahora su eliminación por el "ignominioso" comportamiento del príncipe se ha consensuado "en apenas 25 minutos".

Tras una votación de los concejales de la localidad, el ayuntamiento ha decidido "de forma unánime" quitarle a Andrés este honor histórico, ya que se remonta a 1272 cuando eran los hombres libres quienes se encargaban, dentro de la ciudad, de controlar el comercio y gestionar los derechos de pastura.

Pero no ha sido el único consenso al que han llegado los concejales, pues también son partidarios de que ceda su título de duque de York. "Si no lo hace, el Gobierno y Buckingham Palace deberían intervenir para quitarle el ducado y ponerle fin de una vez a la conexión entre el príncipe y la ciudad de York", ha señalado el concejal Darryl Smalley al diario The Sun.

Aunque por el momento desde la corona han preferido no hacer declaraciones y no darse por enterados, varios medios ingleses aseguran que desde el partido mayoritario, los Demócratas Liberales de York, se avisó al príncipe Andrés de que iba a tener lugar la moción.