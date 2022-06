Nuevo rifirrafe en Cibeles por la bandera LGTBI a pocos días del Orgullo

A pocos días de que arranque la celebración del Orgullo en la capital, la bandera LGTBI ha vuelto a desatar un rifirrafe en el Pleno de Cibeles. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, dice que el Partido Popular siente "lo contrario que orgullo: vergüenza" y que por eso "esconden la bandera LGTBI". Y el regidor popular responde con otra ofensiva: "Ustedes no representan esa bandera, la empequeñecen".

Para la portavoz de la oposición, este 2022 va a ser "otro año y ya van tres" en el que el alcalde de la ciudad "va a estar escondido durante y después de la celebración del mayor evento que se produce en la ciudad" Otro año "de trabas burocráticas y sin que la bandera ondee en Cibeles". Pero para Maestre a Almeida se le "han acabado las excusas burocráticas", después de que en Zaragoza hayan ganado una sentencia que les permita exhibir la pancarta en contra de la sentencia del Tribunal Supremo 11.63/2020 que impide colocar enseñas arcoíris en el exterior del Ayuntamiento.

"Madrid es hoy una excepción en España y en Europa", ha señalado la portavoz tras mencionar ciudades que podrán la bandera en la fachada del Ayuntamiento: Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Logroño, Cádiz, Palma de Mallorca; Dublín, París, Berlín, Nueva York, Toronto, Hamburgo o Ámsterdam.

A continuación, ha pedido al alcalde que responda "¿por qué no ha participado en ningún acto con el orgullo LGTBI: ni en un acto, ni en la manifestación, ni en una rueda de prensa?; ¿por qué el alcalde no tiene hueco en su agenda en estos días?". Y antes de terminar su turno, ha afeado al equipo popular que la "bandera no es una anécdota" y que lo que el PP siente es "vergüenza" de la enseña.

"Vaya estrambote de intervención acaba de hacer" ha replicado el alcalde a Maestre a quien también ha afeado que haya "tardado dos minutos en llamarme homófobo". Almeida también cree que es el "colmo" que desde Más Madrid se le haya "afeado a un concejal popular", cuya orientación sexual es pública, "que no defiende los derechos del colectivo". "El problema es que en estos momentos el armario más grande que hay en España es aquel en el que el sectarismo de la izquierda quiere meternos a todos los que no pensamos como ustedes; podemos discrepar en la visión de la comunidad LGTBI, en lo que no discrepamos es en igualdad entre hombre y mujeres", ha replicado el alcalde. Eso sí, ha sorteado las preguntas sobre su participación en los actos del Orgullo, que darán comienzo el viernes, tras el fin de la Cumbre de la OTAN, y se extenderán hasta el 10 de julio.