Las Juntas de los 21 distritos de Madrid tienen vía libre para colgar la enseña LGTBI

Las Juntas de los 21 distritos de la capital podrán lucir las enseñas arcoíris durante las fiestas del orgullo, después de que la Justicia lo prohibiera hace ya tres años, desde 2019. El equipo de Begoña Villacís ha informado de ello a las sedes de los distritos tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2020 y otra más reciente del TSJ de Aragón, que permite a esta región lucir la bandera en la fachada del Consistorio.

En el informe, la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración aclara a los 21 distritos sobre la posibilidad de colocar pancartas LGTBI+ en las Juntas Municipales durante el tiempo que duren las celebraciones. Asimismo, en el informe se recuerda también, que, tal y como indica el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en ningún caso, "han de ser enarboladas ni ondear cual bandera", sostienen desde Ciudadanos.

"De esta forma se retoma, en condiciones de seguridad jurídica, la costumbre de colocar los colores LGTBI en las sedes distritales, como muestra del compromiso de la ciudad en la defensa de derechos fundamentales", dicen desde el equipo naranja. Ahora bien, "las que quieran lo harán y las que quieran, no", sostienen estas fuentes. La vicealcaldesa Begoña Villacís no ve inconveniente en ponerla en la fachada del Ayuntamiento. Y aunque le "gustaría" que así fuera, insiste en que "cada uno lleva su área" y que "no corresponde a Cs" esa decisión", que sigue en el aire.

Alcaldía se limita a recordar que se va a iluminar el Palacio de Cibeles y la Fuente "como todos los años" y garantizar que el Orgullo se celebre con "plenas garantías para disfrute de los madrileños en general y del colectivo en particular". Porque el Ayuntamiento "apoya la celebración de estas fiestas con una financiación de 500.000 euros", dicen.

A dos semanas del Orgullo, la colocación de la bandera LGTBI en las sedes oficiales de las administraciones matritenses continúa empañando las fiestas. Como se ha demostrado este martes, durante la presentación del MADO Madrid Orgullo 2022 donde estaba previsto presentar el programa oficial. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha reprochado al alcalde José Luis Martínez-Almeida, no haber colocado la bandera arcoíris en la fachada del Palacio Cibeles. Lo que ha provocado el enfado de los populares. Los concejales José Fernández y Almudena Maillo han abandonado la rueda de prensa.