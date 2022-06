'El programa de Ana Rosa' desvela los datos de la autopsia de la tía de Luis Lorenzo: no padecía demencia y presentaba hematomas

El misterio que envuelve al fallecimiento de Isabel, tía de Arantxa Palomino y, políticamente, del actor Luis Lorenzo, está cada vez más cerca de resolverse. Este lunes, El programa de Ana Rosa ha desvelado los datos del informe de la autopsia que se le practicó a la mujer.

"Había psicofármacos y otros medicamentos en sangre e hígado. Hay presencia de cadmio y manganeso en intervalos muy superiores. En hígado y cabello, no. Eso indica que no es una intoxicación crónica que ha permanecido en el tiempo, sino que es una intoxicación aguda. En el cabello aparecen metales pesados en rangos normales. No es una muerte normal, sino de carácter toxicológico", resalta el informe.

"El cuerpo estaba totalmente vestido y maquillado, lo cual no es habitual. El cuerpo también tenía hematomas en la cara y el hombro izquierdo compatibles con una caída", apunta la autopsia. El matinal ha recalcado que Isabel no tenía demencia senil.

Además, en el informe forense que se le practicó a Isabel poco después de su muerte, se destacó: "La señora venía con un certificado de muerte natural de Madrid y los resultados macroscópicos descartaron ictus o accidente cerebro vascular. Al no encontrar causa del fallecimiento, existía cierta sospecha por la denuncia de los familiares y se solicitan pruebas adicionales".

Unas pruebas cuyos resultados no llegaron hasta el pasado mes de enero en los que se detalla que Isabel murió por una intoxicación provocada por metales pesados. La autopsia también ha señalado Isabel no padecía demencia causada por cuerpos de Lewy.

Sin embargo, María Velasco, doctora en Psiquiatría y colaboradora del matinal de Telecinco ha apuntado que este tipo de demencia solo puede diagnosticarse después de la muerte y que, por tanto, la declaración de Palomino y Lorenzo, que aseguraban que Isabel la padecía, no se sostiene.

De la misma manera, Israel López ha agregado que la fiscalía encargada del caso ha solicitado una ampliación del estudio forense porque "hay muchas dudas" y que el informe forense está impugnado porque se actuó "de forma negligente" en su estudio. "En concreto", ha señalado el periodista, "en el protocolo de actuación porque no se hicieron análisis de orina ni se examinaron los órganos más importantes que descartarían la intoxicación".