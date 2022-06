Amador Mohedano estalla contra Rocío Carrasco: "Rocío Jurado se quejaba de que pasaba de ella, era una malcriada"

Amador Mohedano fue el gran protagonista de la última entrega de Déjate querer, que se emitió este sábado 25 de junio. Además de darle una efusiva sorpresa a su expareja, Rosa Benito, el gaditano no perdió la oportunidad de responder a algunos de los ataques que había vertido sobre él su sobrina, Rocío Carrasco, durante las últimas semanas.

"Escucho lo que escucho y me da tanta rabia… ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿A qué viene? ¿Por qué? Me duele porque es mi sangre y está hablando de una cosa que yo he idolatrado e idolatraré toda mi vida. Solo he vivido para eso. Hemos sido una familia que se ha preocupado porque todos estemos bien", dijo, escandalizado, respecto a las informaciones ilustradas en En el nombre de Rocío.

Lejos de hacer autocrítica, Mohedano insistió en que tanto él como su hermana Gloria tenían la conciencia tranquila por haber cuidado a Rocío Jurado, tanto personal como profesionalmente. De hecho, planteó que quien no había estado a la altura de la más grande era la propia Rocío Carrasco.

"Es ella la que tenía que haber querido mejor a su madre y haberle dedicado tiempo. Ella siempre ha estado apartada de la madre, diga lo que diga. Rocío se quejaba de que su hija pasaba de ella", aseveró. Además, dijo que Carrasco había sido una niña malcriada porque hacía lo que le daba la gana, algo que le causó un gran dolor a su madre.

Según apuntó, tanto es así que su hijo Salvador tiene la teoría de que Carrasco se comporta así para paliar su cargo de conciencia. Sobre la acusación de "alimañas" de su sobrina, Amador dijo que lo había buscado en el diccionario y que le parecía una barbaridad, pues había llamado "alimañas" a su familia mediática.

"¿Tú nos lo dices a nosotros? Que te bailen el agua lo que quieran, que te graben mil horas y te explayas. Nunca has cogido el teléfono a tu familia cuando te han llamado. ¿Qué te pasa con tus primos, tus hermanos, qué te han hecho?", concluyó.