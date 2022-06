Pablo Chiapella recuerda cómo surgió el amor con su mujer en el rodaje de 'La que se avecina'

El actor Pablo Chiapella, conocido por interpretar a Amador Rivas en la serie La que se avecina, fue uno de los invitados que acudió a divertirse esta semana al programa El Hormiguero, donde habló sobre su nueva película, Llenos de gracia, y también comentó alguna que otra anécdota personal relacionada con cómo conoció a su mujer durante el rodaje de La que se avecina.

Tal y como ha explicado, ella se encargaba del vestuario de la conocida serie. "Natalia trabajaba en vestuario en La que se avecina y me probaba toda la ropa. Pero claro, Amador, el Capitán Salami, lleva tanga...", comenzó diciendo, entre risas.

En lugar de aparecer con el burro de ropa, añadió Chiapella, "a mí me llegaba con cuatro pinzas y había que probar. Nunca sabes por dónde va a cargar aquello", bromeó.

El presentador, Pablo Motos, siguió tirando del hilo: "Entonces tú te probabas los tangas y salías, rollo Pretty Woman, ¿no?", quiso saber. "Eso, yo estaba en mi camerino, y me los probaba en el baño y salía con el tanga, como en Lluvia de estrellas. Ella me decía bien, mal, mete, no...", explicó.

"¿Consideras que algún detalle de estos fue el que la enamoró?", insistió, entre risas, Pablo Motos. "Imagino que sí, porque para superar la vergüenza yo lo convertía todo en una broma y en un chiste", respondió Chiapella.

El actor también habló de la hija que tienen en común, Valentina, de 7 años, que está empezando a darse cuenta de la fama de su padre. "En casa no le dejamos ver la serie porque no quiero que vea a su padre en tanga todavía", comentó riendo.

"Pero en su entorno hay niños, primos, que la ven y que le van diciendo... Y ya me ubica claramente como actor", añadió. Aunque "más que entender el concepto actor, entiende el concepto Amador. Ella, al profesor de piscina le dijo: '¿Sabes que mi padre es Amador?".