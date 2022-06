El brote de viruela del mono tendría origen único: procedería de un virus que se extendió en 2018

Los brotes de viruela del mono que se han detectado a la vez en diferentes países tienen “muy probablemente un único origen”. Además, la cepa es posible que presente cambios evolutivos recientes, según un estudio que publica Nature Medicine.

El mayor brote de viruela del mono en países no endémicos se registró el pasado mayo en Reino Unido. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 3.300 casos en 40 países.

Los datos indican que la cepa asociada al actual brote es una rama divergente bien definida del virus de un brote de 2018-2019 en Nigeria, país endémico. Esta habría sido exportado a otros y con vinculación genética con otro registrado también en ese país africano en 2017-2018.

El equipo del portugués Instituto Nacional de Salud doctor Ricardo Jorge encabezado por João Paulo Gomes hizo un análisis de genoma del virus para intentar establecer la trayectoria evolutiva del brote.

Las cepas se agrupan estrechamente, lo que sugiere que el brote tiene un único origen

Esta rama podría representar la evolución acelerada en curso. El actual virus se aleja del relacionado en 2018-2019 en unos 50 polimorfismos de un solo nucleótido, o variaciones genéticas, mucho más de lo esperado para los ortopoxvirus.

Todas las cepas del brote secuenciadas hasta ahora “se agrupan estrechamente, lo que sugiere que el brote en curso tiene un único origen”.

Los datos proponen un escenario en el que el virus se introdujo desde un único origen pero debido a diversos eventos superdifusores y viajes al extranjero. Esto, probablemente desencadenó la rápida difusión mundial, agrega el estudio.

No se puede excluir la hipótesis de un período prolongado de diseminación críptica (transmisión no detectada) en humanos o animales en un país no endémico, por ejemplo, después de las importaciones reportadas en 2018-2019.

La transmisión silenciosa de persona a persona, entre otras causas por una falta o mala diagnosis, “parece menos probable" si se tienen en cuenta las características conocidas de la enfermedad en los individuos afectados, que suelen ser lesiones cutáneas localizadas o generalizadas.

Otra de las hipótesis es la transmisión críptica en un huésped animal en un país no endémico, seguida de un evento de propagación reciente. Aunque, “de nuevo, esto sería de alguna manera sorprendente ya que tal escenario nunca ha sido reportado”.

El estudio señala que el actual virus pertenece al clado (que define la evolución biológica de un organismo) 3 de la viruela del mono, dentro del denominado clado “África occidental” que también incluye el 2.

Los virus de la viruela del mono de los clados 2 y 3 se notifican “con mayor frecuencia” desde el oeste de Camerún a Sierra Leona y suelen tener una tasa de letalidad menor al 1%, frente al clado 1 de la cuenca de Congo, que se considera más virulento con una tasa de letalidad mayor al 10 %.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa rara que se propaga entre especies, incluso de animales a humanos, y está causada por el virus de la viruela del mono del género Orthopoxvirus (que también incluye el de la viruela).

Es una enfermedad endémica en los países de África Occidental y Central, y los escasos informes de casos fuera de esas regiones se asocian a la importación desde esos países.