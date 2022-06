Mapfre admite que tendrá que subir el precio de sus pólizas de seguro

Con la inflación en registros no vistos en décadas por la crisis energética, muchas empresas se han visto obligadas a subir los precios para no entrar en pérdidas. Una de las últimas compañías en admitir públicamente que no tendrá más remedio que repercutir en sus servicios la subida del coste de la vida ha sido la aseguradora Mapfre.

Así lo ha asegurado su presidente, Antonio Huertas, durante su intervención en el curso de economía de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, según publican medios como Expansión.

Aunque hace años que las tarifas de Mapfre no están indexadas al IPC, Huertas ha señalado que el actual nivel de inflación obligará a las aseguradoras a trasladar parte de la subida de precios a las primas de los seguros de no vida.

"Es un reto que nos obliga a optimizar el proceso de tarificación, que viene determinada por los costes que subyacen en nuestra actividad, sobre todo en seguros de no vida, donde tenemos muchos costes implícitos y ahí es donde tenemos que gestionar de manera adecuada y en diálogo constante con las empresas que trabajan con nosotros", ha asegurado. el máximo dirigente de la mayor aseguradora del país.

Pese a todo, el principal dirigente de la mayor aseguradora del país se ha mostrado optimista respecto al futuro y ha explicado que las previsiones de la aseguradora son "prudentes" y apuntan a un crecimiento del PIB un poco por debajo del 5% este año.