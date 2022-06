El rapero Chuty, en 'La Resistencia': "Algunos me piden que les insulte con mis rimas"

La Resistencia contó este jueves con uno de los mejores freestyler del mundo, el rapero Chuty (Sergio Castro), que comentó con Broncano algunas curiosidades que le habían pasado en las competiciones de batallas de gallos a lo largo del mundo.

Pero el invitado sorprendió al presentador cuando le dijo que no solo era un campeón rimando, sino que había estudiado ADE (Administración y Dirección de Empresas) con vistas al futuro.

"Cuando saga al mundo laboral, mi experiencia será haberme gestionado a mí mismo, mis seguidores en redes, mis competiciones...", le explicó el madrileño.

Otra de las curiosidades fue que ambos se habían criado en el barrio de Entrevías de Vallecas, en Madrid: "Ha habido muchos festivales y cosas de rap y nunca me han dicho que vaya", afirmó el invitado.

𝗦𝗧𝗥𝗔𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗢𝗨𝗧𝗧𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗩𝗜́𝗔𝗦



Ojo con esto que estas cosas se dicen de calentada y luego se hacen. Ojo con hacer un programa en Entrevías la temporada que viene con @chutyvk

No obstante, lo que más le llamó la atención al conductor del programa de Movistar Plus+ fue lo que le sucedía a Chuty con algunos de sus seguidores cuando les veía por la calle.

"Voy a un sitio, me ve alguien que me conoce y me pide que le insulte. Pero yo le saludo y le digo que me llamo Sergio", comentó el rapero. "Coincide el freestyle con el sadomasoquismo, es increíble", aseguró Broncano.

El invitado, además, explicó que "a la gente le gusta mucho que les insulte rimando y rapeando, pero no lo hago, aunque me digan que no se van a enfadar".

"He tenido la tentación de hacerlo alguna vez, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad", afirmó parafraseando lo que le dicen a Spiderman en sus cómics y películas.

Chuty también señaló que cuando los raperos van a los programas y les ponen con panaderos o mecánicos, a estos no les piden que demuestren sus habilidades, pero a ellos si: "Quieren que les entretengamos".

Compañeros de radio y televisión, los raperos y freestylers 𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗼𝘀. También pueden hablar. #LaResistencia @chutyvk

"Aquí has venido como una auténtica estrella", le dijo Broncano, consiguiendo que al final de la entrevista, el campeón de la competición God Level de este año, entre otros títulos en su carrera, improvisara rapeando en el programa.