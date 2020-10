Skone, en 'La Resistencia': "En el 'freestyle' hay un código de respeto, sino seríamos carne de psicólogo"

La Resistencia contó este miércoles con la presencia de dos campeones del mundo de freestyle, Skone e Invert. El primero en llegar al programa de Movistar fue el malagueño, que acudió para repasar su reciente victoria en la Red Bull Batalla de los Gallos España 2020, que le dio el pase a disputar la final internacional: "Aunque no sé cuándo se disputará", afirmó el freestyler.

Broncano destacó que, en las batallas, los contrincantes se dicen de todo con tal de llevarse la victoria: "¿Se juega también a eso de insultar y faltar al respeto?", quiso saber el presentador.

"Si no es verdad, sí, porque hay un código de respeto. Si me acaba de dejar mi novia y me dices que tienes un selfie acostándote con ella, pues es pasarse", afirmó Skone.

Y añadió que "por poder, se puede, pero si convertimos el freestyle en esto somos carne de psicólogo. Te dejan muerto". Broncano añadió que "unos insultos a tu padre quedan guapísimos". A lo que Skone respondió que "si tu padre se murió de Covid, igual es complicado".

"Solo si es muy creativo porque si es una ronda tras otra, pues no. Alguna vez se ha pasado esa línea. De hecho, hay por ahí alguna batalla mía en la que los chavales se han metido conmigo de verdad en cosas personales", recordó el rapero.

Skone fue campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional en el año 2016, pero La Resistencia contó con "el primer campeón de español, tras el parón, de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional", anunció el cantante mientras hacía entrada en el programa Invert, el campeón del año 2014: "Es el papi de esto", afirmó el malagueño.

La de cobras que se llevan los invitados intentando saludar a Grison y Ricardo. #LaResistencia@Invert_oficialpic.twitter.com/WIVwqgQdsb — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2020

Ambos freestylers comentaron con el presentador algunas curiosidades de sus batallas, le llevaron regalos, pero, para desilusión de los espectadores, Broncano no les hizo improvisar en el programa.