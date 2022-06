Ya ha pasado un año desde que Mila Ximénez nos dejara. Su fallecimiento impactó al mundo del periodismo y, en particular, a Sálvame, donde estuvo trabajando 12 años. Sus compañeros y amigos lloraron su pérdida y muchas veces la recuerdan desde el plató.

En el primer aniversario de su muerte, varios de ellos han ido al bar de La Muralla, donde se reunían con ella muchas veces tras el programa, y han querido homenajearla desde allí. En una llamada en directo, Belén Esteban ha querido recordar a su compañera y amiga.

"Hoy es un día triste para todos nosotros. Aunque haya sido muy protestona, la recuerdo siempre con una sonrisa", ha comenzado diciendo Belén Esteban. "Primero quiero recordar a sus cómplices de detrás de las cámaras: Rocío y Cristina".

"Hemos pasado tan buenas tardes ahí, hemos llorado, nos hemos divertido... Es verdad que siempre que vamos, lo recordamos. Y yo la quiero recordar como amiga de sus amigos, y con una sonrisa siempre. Me encantaría que Adela la hubiera conocido".

Una emocionada Belén Esteban ha dejado claro que, pese a que su relación no era perfecta, la sigue echando mucho de menos. "Teníamos una relación de amor-odio. A mí me puso verde en Gran Hermano, pero luego me pidió perdón. La voy a recordar gruñona pero contenta. Se fue muy pronto".