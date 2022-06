Kike, el hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, superó una "crisis grave" por la que estuvo a punto de ser hospitalizado

El hijo mayor de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, Kike, tuvo que ser hospitalizado a comienzos del mes de junio al sufrir "una crisis grave", según informó el presentador a los medios de comunicación.

A la espera de disfrutar del concierto de José Manuel Soto en Sevilla, el presentador respondió a las preguntas de la prensa, desvelando el susto que recibió su familia hace unas semanas.

Fue el día antes de la comunión de los hijos de Eugenia y Alejandra Osborne cuando el joven, de 14 años, sufrió una crisis "complicada". "Estuvimos a punto de ingresarlo", explicó el músico.

Fabiola Martínez faltó al encuentro familiar a causa de este contratiempo, que, afortunadamente, se quedó en un susto. "Hubiera estado, seguro", dijo el cantante al respecto, ya que su exmujer recibió la invitación de "todo el mundo".

Hace varias semanas, Martínez justificó su ausencia diciendo que no le parecía "oportuno" estar en la comunión, ya que no tenía "nada que ver" en la familia y no se veía "preparada" para regresar a la finca.