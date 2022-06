El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha revocado este jueves la ley de Nueva York que restringía el derecho a portar armas ocultas, al exigir a los residentes que desearan una licencia demostrar una "causa adecuada" para llevarlas ocultas y la existencia de un peligro "especial o único".

La decisión, con seis votos a favor de la anulación de la ley y tres en contra, considera que el requisito exigido por la norma viola el derecho constitucional a llevar armas, según informa BBC. Los defensores de mantener los requerimientos hasta ahora vigentes en Nueva York advierten de que la sentencia puede afectar a otros estados.

La resolución puede tener ahora implicaciones en otros siete estados con leyes similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.

El juez Clarence Thomas ha emitido la opinión mayoritaria del tribunal, ideológicamente dividido, y ha escrito que el "requisito de causa justificada" impedía a los neoyorquinos ejercer su derecho a la Segunda Enmienda, que garantiza la posibilidad de portar armas.

"El derecho constitucional a llevar armas en público como medida de defensa personal no es un derecho de segunda, sujeto a un conjunto de normas totalmente diferentes a las demás garantías de la Carta de Derechos", ha escrito Thomas.

"No conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a los funcionarios del Gobierno alguna necesidad especial. No es así como funciona la Primera Enmienda cuando se trata de un discurso impopular o del libre ejercicio de la religión. No es así como funciona la Sexta Enmienda cuando se trata del derecho de un acusado a confrontar a los testigos en su contra. Y no es así como funciona la Segunda Enmienda cuando se trata de la portación pública para la autodefensa", ha añadido.

Debate nacional

El fallo se produce en pleno debate nacional sobre la posesión de armas en el país, tras los recientes tiroteos masivos. El 24 de mayo, el joven de 18 años Salvador Ramos irrumpió en un colegio de primaria de Uvalde (Texas) con un fusil comprado legalmente y mató a 19 niños y dos profesoras.

Días antes, el 14 de mayo, un hombre blanco perpetró un crimen racista cuando entró armado en un supermercado de un barrio de mayoría negra en Búfalo (estado de Nueva York) y mató a diez personas.

Los demócratas abogan por prohibir la venta de rifles de asalto y revisar los antecedentes de los compradores de armas, mientras que los republicanos se oponen y afirman que los tiroteos deben ser abordados como un tema de salud mental.

Un grupo de senadores de ambos partidos ha llegado a un acuerdo para aprobar una legislación con medidas de mínimos para controlar las armas, que incluyen la confiscación a personas que sean consideradas un peligro.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha considerado este jueves "indignante" e "imprudente" el fallo del Supremo.