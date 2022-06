El músico Tom Mann, conocido por su participación en la versión británica de Factor X, ha emitido un comunicado para anunciar el fallecimiento de su pareja, Danielle Dani Hampson, a la edad de 34 años.

El cantante asegura que se encuentra desolado y que el daño que siente es "irreversible". Tristemente, la joven falleció el pasado sábado, día en el que ambos iban a contraer matrimonio.

Mann, de 28 años, ha compartido esta noticia a través de sus redes sociales, incluyendo una fotografía de su pareja y su bebé en común, Bowie.

"Mi querida Dani, mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida, falleció en la madrugada del sábado 18 de junio", ha avanzado el músico. "En lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas, acabó en un daño irreparable. Siento que he llorado un océano", ha lamentado.

"Nunca llegamos al altar. No pronunciar nuestros votos, o bailar nuestro primer baile, pero sé que sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado, Danielle", ha subrayado el exintegrante de Stereo Kicks.

El artista, que no ha informado sobre los motivos del fallecimiento, asegura que no sabe "adónde ir". "Mi querida Dani, la luz más brillante en cualquier habitación, mi mundo no es más que oscuridad sin ti. Te echaré de menos", ha zanjado.

Cerca de 66.000 personas han apoyado al cantante a través de 'me gusta' y comentarios de cariño, tal y como se comprueba en su post. "Lo siento mucho", "estoy destrozado" o "te mando todo mi amor" son algunos de ellos.