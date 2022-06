Ford adjudica a Almussafes la plataforma de vehicles elèctrics que garanteix el seu futur en els pròxims anys

La factoria d'Almussafes fabricarà els dos nous models elèctrics de la companyia, segons ha confirmat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, a l'eixida de la sessió de control en el Congrés. La planta valenciana s'ha imposat així sobre la de Saarlouis (Alemanya), que també aspirava a la plataforma. Es tracta, ha destacat, d'una "molt bona notícia" després d'un procés de negociació "molt dur" en el qual ha concorregut "molta competència".

La multinacional oferirà una roda de premsa aquest matí als mitjans de comunicació i el Comité d'empresa a Almussafes està convocat també a la planta.

L'adjudicació suposa per a la planta valenciana una garantia de continuïtat més enllà de 2025, ja que Almussafes, després de perdre la producció del Ford Mondeo enguany, preveia deixar de fabricar la resta de models progressivament fins a quedar-se només amb el Ford Kuga en 2025, que suposa la mitat de la producció actual. Ara, tindrà les comandes dels nous models elèctrics quan arribe eixe moment.

UNA LLARGA DELIBERACIÓ

La decisió de Ford sobre quina fàbrica a Europa produirà la plataforma de vehicles elèctrics, si Almussafes o Saarlouis, ha estat precedida per un llarg procés de negociació i deliberació que s'ha perllongat durant mesos.

Després de diverses reunions a Almussafes infructuoses, el sindicat majoritari UGT va aconseguir in extremis el passat 27 de gener a Colònia l'Acord per l'Electrificació, un pla d'ajust com a proposta valenciana per a convéncer la companyia que contempla mesures de "contenció salarial", amb augments no traslladats a les taules salarials, i de flexibilitat laboral. Després d'aquest acord, es va obrir un període de consultes en les dos fàbriques que ha durat cinc mesos.

La factoria valenciana, amb 5.971 empleats, és empresa tractora de la indústria de l'automoció de la província i de la Comunitat Valenciana, on també s'assentarà la gigafactoria de cel·les de Volkswagen de Sagunt.