Rocío Flores posa por primera vez en bikini para mostrar, en exclusiva, su nueva y espectacular figura: "Lo he pasado muy mal"

Después comentar, este martes, la reacción que José Ortega Cano tuvo en la última emisión de Ya son las ocho, cuando su hija, Gloria Camila, se encontraba hablando de sus desencuentros familiares y, en concreto, del distanciamiento que mantiene con Ana María Aldón, Rocío Flores es protagonista este miércoles de la revista Semana.

Lo es porque ha posado en bikini para mostrar, en exclusiva, su nueva y espectacular figura. "Nunca antes he salido en bikini. Es la primera vez que una cámara me saca una foto en bañador", reconoce la hija de Rocío Carrasco y Antonio David. "Soy muy tímida y me cuesta", relata a la revista.

Sobre su nueva figura, comenta: "Me he operado el pecho (una maxtopesia con prótesis), una lipoescultura y además me he puesto ácido hialurónico en nariz y boca", reconoce, asegurando sentirse "muy contenta" con los resultados.

Así, ha dejado atrás problemas de autoestima que le persiguieron mucho tiempo, aunque reconoce: "Mi problema antes era yo, no lo que me decían los demás. Mi situación muchas veces me acarreó ansiedad".

Así, dice: "Lo he pasado muy mal, pero ahora soy una mujer nueva".