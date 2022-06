Tras la sonada separación entre Shakira y Gerard Piqué, la popular artista colombiana no lo está pasando nada bien. Si sumamos a la ruptura, que un fan haya pasado la barrera de admirador a acosador, las cosas se complican.

Una enorme pintada en la fachada de su casa ha activado las alarmas de la cantante. Sobre todo porque este tipo de acoso siempre acaba yendo a más, y Shakira vive con sus hijos en esa casa. En Sálvame, Kiko Hernández ha querido recordar que él también sufrió ese tipo de acoso.

"Yo tuve una pintada que duró 4 años", ha recordado Kiko. Pero la palma se la lleva Lydia Lozano que, desde que es una cara pública del periodismo, ha vivido un sinfín de situaciones similares, a cada cual más rocambolesca.

"Y yo también tuve una pintada. A mí me han hecho de todo. Una caca de perro en el buzón, me han rallado el coche, me han hecho de todo. Lo he denunciado... ¿y? En el coche me metieron sal en el depósito. Denunciado todo... ¿y?", explicaba Lydia Lozano a una sorprendida Adela González.

Recordemos que además, la periodista también sufrió un duro episodio de acoso por, según ella, un cantante muy famoso de España. "Un cantante se abalanzó sobre mí. Grité. Le di un rodillazo. Fue horroroso", relató hace varios años.