Del rap de Kase.O al pop de Mon Laferte: ¿Qué sonará en el Vive Latino 2022?

Todavía faltan unos meses para que el festival Vive Latino aterrice en Zaragoza, pero el cartel ya está más que listo y anuncia multitud de propuestas para los amantes de la música en general y de géneros como el rock, el indie o el rap en particular.

El pop-rock en todas sus variantes predomina en el festival: de España, habrá artistas consolidados en el género como Amaral, Coque Malla, Mikel Erentxun, Bebe, Rulo y la Contrabanda, Taburete o Leiva. Del otro lado del charco llegarán también grandes figuras como los argentinos Babasónicos o los mexicanos Molotov.

También habrá escenario para los que presentan fusiones de este género con otros estilos, como Instituto Mexicano del Sonido, que mezcla el sonido folk mexicano con la música electrónica y el hip hop; la banda también mexicana Café Tacvba, que explora distintas tonalidades de rock, mezclándolo con la historia y los sonidos de la cultura popular mexicana; Aterciopelados, que hace lo propio con sus raíces colombianas; o Caligaris, de Argentina.

Los fans del indie, por su parte, encontrarán también grandes referentes, como Vetusta Morla, Love of Lesbian, León Benavente, Miss Caffeina, Sidonie, Carlos Sadness o Iván Ferreiro. De Latinoamérica destacan los mexicanos Centavrvs y Little Jesus.

La escena más urbana tiene adn local, y es que Kase.O, R de Rumba y Sho Hai serán los encargados de reivindicar, una vez más, que Zaragoza es una gran cuna del rap en español.

Otros géneros

Más singulares, pero que tampoco conviene perderse, son las propuestas de Kumbia Queers, que bailan entre el punk, el rock y la cumbia; Dengue Dengue Dengue, dúo electrónico peruano de referencia que propone un show audiovisual en el que combina la tradición afroperuana con elementos futuristas y electrónicos; Nortec, que aúna la cultura mexicana más norteña y fronteriza con ritmos electrónicos e innovadores; o las dominicanas MULA, con su fusión de ritmos electrónicos con los autóctonos del caribe.

También habrá que estar atentos a dos artistas emergentes en el panorama español: la banda Trashi, con su pop fresco y espontáneo; y María Guadaña, que está a punto de revolucionar el panorama musical con su tono visceral y melancólico.

La cantautora Silvana Estrada cautivará seguro con su voz a todos asistentes al festival, así como la chilena Mon Laferte, con su propuesta que engloba la balada, el pop, el rock o el bolero; y la mexicana Ximena Sariñana, cuyos trabajos van a caballo entre el rock, el soul, el jazz y el pop.

El colectivo artístico Face Down Ass Up, y The Dollar Club, el templo del perreo hasta abajo, serán los encargados de elevar el espíritu del festival y llenar la pista de baile a ritmo de reggaetón, funk, dance y electrónica.