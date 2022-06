Aunque Omar Sánchez y Anabel Pantoja rompieron su relación hace ya unos meses, tan solo semanas después de casarse en La Graciosa, lo cierto es que la relación entre ambos parecía cordial.

Pero todo ha cambiado a raíz de la participación de la colaboradora de Sálvame en Supervivientes, donde está comenzando una relación sentimental con Yulen.

Si hace unos días los últimos acontecimientos de las playas de Honduras han hecho que el canario tomara una drástica decisión sobre su pasado con la influencer y decidiera abandonar la casa en la que vivía con ella antes de cortar la relación, ahora se ha mostrado demoledor con Anabel.

Todo tras las imágenes de ella con Yulen en la isla. Y es que la pareja ya fue sorprendida besándose debajo del saco de dormir hace unos días, pero ahora el vídeo de sus movimientos bajo el saco han dado para más especulaciones aún.

Una de las últimas noches ambos se taparon con la tela se pudo percibir un movimiento rítmico hecho por parte de Anabel, lo que en plató fue definido con una metáfora por Alexia Rivas: "Hemos visto las zambombas de la Navidad".

Arelys, madre de Yulen, reconocía que a su hijo le han "pillado". "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Por lo menos ya se ha quitado el sambenito de soso", defendía la mujer.

Los 'stories' de Omar Sánchez. INSTAGRAM

Imágenes que han dolido al ex de la influencer, que se ha mostrado demoledor en sus redes sociales tras ser emitidas en directo. "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que en realidad son", ha escrito el surfista en sus stories de Instagram, en lo que muchos interpretan como una clara pulla hacia su ex.