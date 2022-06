Jennifer Lopez presenta con lenguaje inclusivo a su hije Emme

La cantante Jennifer Lopez actuó la semana pasada en la Gala Blue Diamond de la LA Dodgers Foundation. La idea del acto era la de recaudar dinero para aquellas personas que viven en condiciones más desfavorecidas en Los Ángeles, queriendo con lo obtenido dotarles de ayuda médica y educación. Sin embargo, hubo un detalle de su actuación que no pasó desapercibido: su dueto con Emme, su hije, puesto que JLo le llamó al escenario utilizando el lenguaje inclusivo.

En un momento determinado, la artista neoyorquina de 52 años llamó a Emme [Maribel Muñiz, de 14 años e hije también de Marc Anthony] para que saliera a cantar con ella, algo que los asistentes registraron y que quedó como un momento maternofilial precioso, ya que Jennifer Lopez siempre que había de utilizar un pronombre para Emme hablaba con "they/them", los equivalentes en inglés al lenguaje inclusivo en español, demostrando el respeto y cariño que siente hacia la identidad de elle, que no se identifica con los géneros masculino ni femenino.

"La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y ahora le pido que cante conmigo todo el tiempo y nunca quiere. Así que esta es una ocasión muy especial", comenzó diciendo Jennifer Lopez, que bromeó a continuación explicando que "Elle es que es una persona muy ocupada, reservada... y cara".

"Tengo que pagarle cuando sale [a cantar conmigo]. Pero vale cada centavo porque es mi pareja de dúo favorita de todos los tiempos", afirmó entre los vítores del público congregado, que pudo escuchar cómo madre e hije entonaban la canción A Thousand Year, de Christina Perri, Let's Get Loud, de la propia Jennifer, y Born in the USA, de Bruce Springsteen, la cual ya habían cantado juntes en la SuperBowl de 2020.

JLo acabó arrodillada delante de Emme, que utilizaba un micrófono con la bandera LGTB, para demostrarle todo su amor y cuando acabaron de cantar pidió un gran aplauso para su "bebé".

No es la primera vez que la artista se muestra comprometida con el lenguaje inclusivo: en 2020 ya utilizó, para referirse a su sobrine trans, Brendon Scholl, el término "nibling", una forma neutra que sustituye a "niece / nephew", que significan "sobrina / sobrino".