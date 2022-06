El Gobierno autoriza la reapertura de la regasificadora de Gijón para aumentar las importaciones de gas natural licuado

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmará en los próximos días una orden administrativa para permitir la reapertura de la regasificadora del Puerto del Musel, en Gijón. De este modo, se habrá dado el paso político necesario para poner de nuevo en funcionamiento una planta que lleva paralizada una década, para que vuelva a poder recibir barcos cargados con gas natural licuado y devolverlo allí al estado gaseoso, algo que llevará todavía un tiempo debido a las obras de acondicionamiento que seguramente deberá acometer la empresa.

Ribera ha trasladado este anuncio al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la reunión que han mantenido este lunes, en plena "maratón" del asturiano por distintos Ministerios. La reapertura de la planta regasificadora de El Musel supondrá completar la capacidad de España la para recibir barcos metaneros y, con ello, ampliar su capacidad para importar gas natural licuado, la alternativa que se impone en medio de problemas para traerlo en estado gaseoso por medio de viaductos: en el centro y Este de Europa ven cómo Rusia disminuye el envío y, en el Magreb, las turbulencias diplomáticas entre España y Argelia.

"Me ha confirmado que en los próximos días se va a firmar la autorización de la regasificadora de El Musel, el Gobierno la va a poner en marcha y ya sería cuestión de la empresa [Enagás]", ha dicho Barbón tras reunirse este lunes con Ribera y también con los ministros de Agricultura, Luis Planas, y de Presidencia, Félix Bolaños.

En estos momentos, España tiene cinco plantas regasificadoras activas y una sexta, la de Gijón, paralizada. Barbón ha lamentado que "después de más de 10 o 12 años esta regasificadora no estuviera en uso".

La orden que emitirá Ribera es un paso político tras el que deberá llegar la puesta en marcha por parte de la empresa propietaria, para lo que Barbón ha dado por supuesto que será necesario un tiempo más para acondicionarla.

Recurrir al carbón

Mientras el Gobierno busca maneras de aumentar la capacidad de importación de gas natural licuado -junto con la regasificadora de El Musel y las que hay en Portugal, la península ibérica suma la mitad de las 20 que hay en toda la UE- y Asturias celebra la reactivación de la planta gijonesa, ninguna de las dos partes se plantea recurrir a otra vía para reducir la dependencia del gas en estado gaseoso. Alemania retrasará su plan de cierre de las centrales térmicas, que operan con carbón, y este lunes el presidente asturiano ha descartado por completo reabrir las del Principado.

Barbón ha recordado que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez están acatando la directiva europea que instó al cierre en junio de 2020 de las térmicas que no hubieran hecho la adaptación requerida, algo que sí hicieron las alemanas pero no las asturianas por ejemplo.

"En Alemania, lo que pasa es que hay centrales térmicas que sí habían hecho las obras y que por presiones del mercado estaban dispuestas a cerrar. Pero en Asturias cerraron porque no habían hecho las obras y, si no las hicieron no las van a hacer ahora", ha apuntado.