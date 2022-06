El Ayuntamiento de Madrid pierde 10 millones de euros por "errores intencionados" en la tramitación de las ayudas de Filomena

El Gobierno va a aprobar este martes las ayudas que recibirán los ayuntamientos afectados por Filomena, el temporal que paralizó y causó destrozos en varias ciudades a comienzos de 2021. El montante de las ayudas supera los 142 millones de euros, de los que más de la mitad -73,7 millones- irán para ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. De ese montante, 38 irán a parar al Ayuntamiento capitalino. Sin embargo, el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida va a dejar de recibir otros 10 millones por "pifias" a la hora de pedir las subvenciones, ya que intentó que el Ejecutivo sufragase obras que nada tenían que ver con los destrozos que dejó el temporal, que no eran competencia del Consistorio o que estaban duplicadas, según fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Así lo adelantan a 20minutos. El departamento encargado de repartir las ayudas para cubrir los gastos extra de los municipios provocados por la nevada acusa a la administración municipal de cometer "errores intencionados" a la hora de presentar las solicitudes.

En total, el Ayuntamiento declaró daños por un importe de casi 97 millones de euros. De esa cantidad, el Gobierno reconoce como veraces 76 millones, más del 78%. Como el Ministerio fijó que subvencionaría el 50%, el Ayuntamiento terminará recibiendo los 38 millones antes mencionados.

Sin embargo, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez, que también es la portavoz del Ejecutivo, pone el foco en el otro 22% de las ayudas solicitadas que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos. El Gobierno desestima así proyectos por un importe que supera los 20 millones de euros. Aplicando la regla de que el Ejecutivo cubre la mitad, el Consistorio dejará de percibir más de 10 millones de euros.

La cartera capitaneada por Rodríguez da diferentes motivos de inadmisión. Del montante total, se desestiman más de nueve millones de euros al pedir el Ayuntamiento que le pagaran actividades no subvencionables. Como ejemplos, dentro de esta categoría entran las peticiones de Almeida de "restituir árboles, parques o zonas verdes". También solicitó dinero para adquirir señales, palas o sal, lo que "no constituye un contrato de obras"; o para renovar "especies arbóreas" en el parque de El Retiro, pese a que la renovación y la plantación del arbolado "no se considera un gasto subvencionable".

Según la información recibida por este diario, el Ministerio declina asimismo hacer frente a daños que, pese a defenderlo el Ayuntamiento, no fueron causados por Filomena o, al menos, no haber quedado suficientemente acreditado. En "muchos" de estos casos, "el contrato es previo a la llegada de la borrasca". De igual forma, el Ayuntamiento también pidió que se le sufragara la mitad de la campaña de reparación de los hundimientos y renovación del pavimento de diferentes calzadas de la ciudad, aunque en la documentación técnica aportada por Cibeles "no se colige una relación directa entre la reparación propuesta y el acontecimiento catastrófico" que supuso Filomena. El montante solicitado en este caso supera los seis millones.

El Consistorio, en el que gobierna la coalición formada por PP y Ciudadanos, solicitó más de cuatro millones de euros con cinco proyectos que se presentaron "más de una vez". "Es el 20,85% de la cantidad que se ha desestimado al Ayuntamiento", añaden las fuentes de Política Territorial. Fue el caso de la sustitución del pavimento de madera del Parque Lineal del Manzanares, con un coste que alcanza los 600.000 euros.

Por último, el Ministerio también cita proyectos de los que el propio Ayuntamiento ha desistido tras solicitar la subvención -es el caso de los arreglos en algunos institutos- o que están relacionados con bienes que no son de titularidad municipal, como el centro deportivo Wilfred Adbonavbare, en Entrevías.

Las ayudas, un año y medio después



El Consejo de Ministros aprobará hoy las ayudas, un año y medio después de que Filomena paralizara varias ciudades. Fuentes del Ejecutivo señalan, no obstante, que han reducido «en más de la mitad» la tardanza en otorgar ayudas por catástrofes. «Hemos pasado de casi 400 días de media a 170 en estas legislaturas del Gobierno con Pedro Sánchez al frente», destacan fuentes del Ejecutivo.