Actriz de Marvel y nieta de un presidente: así es Zawe Ashton, la futura esposa de Tom Hiddleston

Ha sido con un escueto "Estoy muy feliz" más un gesto de afirmación, según el periodista de Los Angeles Times. No parece la más clásica de las formas de dar a conocer un compromiso por parte de la jet set hollywoodiense, pero si se tiene en cuenta cuantísimo aprecia Tom Hiddleston la intimidad y el hermetismo en su vida privada -sobre todo desde que estuviese saliendo con Taylor Swift en 2016 y cada movimiento suyo fuese mirado con lupa por fans y mass media-, así como cierta reticencia, fruto de su timidez, a hablar de otras cosas que no sea del trabajo en entrevistas, se entiende que haya sido así. Porque el intérprete de Loki se casa con otra actriz, Zawe Ashton, con quien lleva saliendo tres años.

Ashton es alguien mucho más desconocido fuera de las fronteras de Reino Unido, donde es una reputada actriz que se ha forjado toda una fama dentro de la industria teatral tras haber subido a las tablas del West End, Covent Garden o del Soho con obras firmadas por autores tan reputados como William Shakespeare, Eugène Ionesco, Oscar Wilde, Abigail Morgan o Jean Genet. También ha conseguido que varias de sus obras como dramaturga sean representadas en algunos de los mejores teatros de Londres.

Y es que el teatro es, quizá, la disciplina artística que más alegrías le ha dado. Porque precisamente gracias a ella conoció al que será su marido. Ocurrió en 2019, durante el montaje que hicieron de la obra Betrayal tanto en el Bernard B. Jacobs Theatre de Broadway (Nueva York) como en el The Harold Pinter Theatre londinense, que lleva el nombre del autor del libreto. La protagonizaron ambos junto al también actor Charlie Cox. Tras ello, se especuló que habían pasado el confinamiento juntos pero hasta septiembre de 2021 no se confirmó su amor, cuando aparecieron de la mano y sonrientes en la alfombra roja de los Tony Awards.

Recientemente, en marzo de este año, acudían a los Premios BAFTA, donde una fotografía dejaba ver un anillo de diamantes que Ashton lucía en su dedo anular izquierdo y desataba los rumores ahora confirmados por las palabras de Hiddleston. La suya no será la única familia de la que ambos sean miembros porque ya forman parte de otra: el Universo Cinematográfico de Marvel. El intérprete de 41 años lleva desde hace más de una década interpretando a Loki, el hermano de Thor, mientras que Zawe Ashton firmaba recientemente para ser la villana en la futura secuela de Capitana Marvel, titulada The Marvels.

Nacida en Londres el 25 de julio de 1984, es la mayor de tres hermanos nacidos de nacidos de Victoria y Paul. Ella, ugandesa; él, británico. Lo más curioso es que Victoria es hija de Paulo Frobisher Muwanga Seddugge Muyanja, conocido como Paulo Muwanga, que llegó a ser el sexto presidente de Uganda (lo fue de facto del 12 al 22 de mayo de 1980), pasando a ser luego, entre 1980 y 1985, vicepresidente del país africano y en agosto de aquel año, de nuevo brevemente, Primer ministro.

La interpretación siempre fue su vida, ya que con seis años entra en la Anna Scher Theatre School y es parte del National Youth Theatre (Teatro Joven Nacional). Desde los diez años es asidua a aparecer en pequeños papeles en series británicas. Ashton acabaría graduándose en la escuela de teatro de la Universidad Metropolitana de Manchester y nunca, desde entonces, dejaría de trabajar. No solo sobre las tablas, sino también delante de las cámaras, participando en el episodio piloto inédito de la serie Sherlock, así como en capítulos específicos de series como Misfits o Doctor Who.

Después de ello ha intervenido, ya con personajes más reconocibles por el público británico en miniseries como Case Histories, Psychobitches, Not Safe for Work, Fresh Meat o Guerrilla, así como, en todo el mundo, ha sido más conocida por sus participaciones en Animales nocturnos, Velvet Buzzsaw o la serie El cuento de la criada. Se espera que su salto al mundo superheroico sea un punto de inflexión. Además, es una asidua a poner voz a diversos documentales, pues ha narrado algunos de éxito como Public Enemies: Jay-Z vs. Kanye y 24 Hours in Police Custody.

Y una curiosidad más: en julio de 2021 Zawe Ashton fue elegida miembro de la Royal Society of Literature. ¿La razón? Que lleva toda su vida escribiendo. A los 17 comenzó a participar en slams de poesía, ganando el campeonato de Poetry Slam de Londres en 2000.

Seis años más tarde entraría como esritora joven en la Residencia del Contact Theatre de Manchester, creando varias obras de teatro que han recogido diversos nominaciones y varios galardones, siendo para ella realmente importante The Children's Monologues, una adaptación de alrededor de 300 historias reales de niños de diversas etnias y con distintas lenguas (tswana, zulú y sesotho, entre otras) de Sudáfrica. En 2019, por último, publicó su primer libro, Character Breakdown, donde crea autoficción basándose en sus experiencias como actriz.