“Su identidad siempre ha sido fluida”: Tom Hiddleston defiende la bisexualidad de Loki

La primera temporada de Loki fue bastante bien recibida entre los fans, anticipando el embrollo del multiverso y entregando un par de dúos de enorme carisma (Tom Hiddleston con Owen Wilson, Tom Hiddleston como Sophia Di Martino). La Fase 4, con el compromiso asumido de darle más espacio a personajes secundarios, nos entregó una serie dedicada por entero al hermano de Thor, de forma que pudiéramos conocerle mejor y se descubriera algo que desencadenó bastante conversación en su momento: Loki es bisexual. Como es habitual, esta revelación ha causado bastante controversia, tanto por quienes rechazan este detalle como por quienes creen que es un esfuerzo muy leve de representación.

Entrevistado junto a Lily James en el Actors on Actors de Variety, Hiddleston ha abordado este asunto, defendiendo que la bisexualidad de Loki no debería haber sorprendido a nadie pues siempre había sido consustancial al personaje, incluso partiendo de la mitología nórdica. “Cuando al principio investigaba al personaje de los mitos antiguos, la identidad de Loki ya era fluida en todos los aspectos y en el género, la sexualidad”, asegura. “Es una parte muy antigua del personaje, aunque aún no había surgido en las historias que nos habían contado. Por eso ha sido un privilegio que haya surgido en la serie”.

Hiddleston, en este sentido, defiende que la “salida del armario” de Loki como hombre bisexual es muy beneficiosa en términos sociales. “Es un pequeño paso. Hay mucho que hacer. Pero el Universo de Marvel ha de reflejar el mundo en el que vivimos. Así que fue un honor plantear eso”, asegura. “Era realmente importante para mí. También lo era para la directora Kate Herron y el showrunner Michael Waldron, y estoy encantado de haber podido introducirlo en nuestra historia. Espero que hayamos abierto la puerta y lleguen más historias”. Hiddleston pasa por alto lo anecdótica que resultó ser su revelación en el transcurso de la serie, aunque al parecer hay planes de solucionar esto pronto.

Loki ha confirmado que tendrá segunda temporada (es la primera serie de Marvel Studios destinada a Disney+ que lo hace), y de cara a los próximos episodios el citado Waldron ha asegurado que explorarán más esta faceta del personaje. Waldron, que también ha estado tras el guion de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ha declarado: “Si vamos a continuar en una segunda temporada, hemos de cubrir un nuevo terreno emocional”. Mientras que él repetirá como guionista en el futuro de Loki, Herron se ha apartado de la serie en favor de Justin Benson y Aaron Moorhead, llegados de Caballero Luna.

