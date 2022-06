La 'pesadilla' de los guardias civiles en prácticas destinados a Ibiza: "Aún no tengo donde vivir; me planteo dormir en el coche"

La Unión de Guardias Civiles de Baleares ha lanzado un S.O.S: En pocos días desembarcarán en Ibiza y Formentera 78 agentes en prácticas y la mayoría vive una "pesadilla" en su búsqueda de vivienda en plena temporada alta, por la escasez de la oferta y los precios por las nubes.

"Es mi caso y creo que el del cien por cien de mis compañeros", explica al teléfono Juan Andrés Moral, uno de los agentes en prácticas que el 1 de julio debería ponerse el uniforme para patrullar en Ibiza.

Con 36 años, exmilitar, a Andrés le han asignado de destino para las prácticas de la academia, Ibiza. Tiene que estar desplazado un año. Y todavía no sabe dónde va a vivir. "Me he planteado dormir en el coche, mirar furgonetas de alquiler... Confías en que algo aparecerá, pero no aparece. Si no, ya veo que tendré que pedir ayuda a los padres y pagar por una habitación por encima de lo que puedo permitirme".

Me he planteado dormir en el coche, mirar furgonetas de alquiler... Confías en que algo aparecerá, pero no aparece"

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Baleares, José Gregorio Barajas, ha demandado un incremento del complemento de insularidad que perciben los agentes destinados al archipiélago, que es de 90,55 euros mensuales en Menorca, Ibiza y Formentera y de 71,90 euros en Mallorca. "Estas cantidades son absurdas para vivir en este archipiélago y costear el altísimo coste de la vida", subraya Barajas.

Un destino no elegido

Juan Andrés explica que los agentes de la Guardia Civil en prácticas no tienen la potestad de elegir destino, sino que se les asigna desde la Academia, y a penas se les da diez días para poder encontrar alojamiento.

"Lo primero que hacemos es intentarlo a través de conocidos, del boca a boa o por internet, que suele ser más cómodo, agencias. y a través del puesto de la Guardia Civil, que nos pasan contactos de conocidos. Pero es que está siendo imposible, está muy difícil", se lamenta.

Andrés ha probado por Internet, pero no se termina de fiar. "Algunos no te dan confianza, otros te piden adelantos. Por una habitación me han llegado a pedir desde 1.500 a 2.000 euros. Pisos para 5 ó 6 personas a 1000 euros cada uno. Y he vistos que directamente son un fraude".

"Por una habitación me han llegado a pedir desde 1.500 a 2.000 euros. Pisos para 5 ó 6 personas a 1000 euros cada uno"

A una semana de que tenga que presentarse en el cuartel, Juan Andrés Moral explica que lleva desde noviembre en la academia, donde no se puede ahorrar precisamente, al cobrar meros 500 euros al mes. Y dice que hasta, al menos septiembre, no llegará a cobrar el salario mínimo que cobra un Guardia Civil, en torno a 1.900 euros.

"Yo soy de Zaragoza, la gran mayoría que tenemos ir a Ibiza no vamos por voluntad, sino porque alguien lo decide y lo aceptamos, qué mínimo que nos den facilidades", señala antes de explicar que es un problema que arrastran las islas desde hace años, pero que se ha agravado todavía más este año por el boom del turismo. "No saber dónde me voy a alojar me genera estrés. Vamos con muchas ganas de trabajar. No vamos de vacaciones, sino a desempeñar un servicio público y necesario. Alguien debería ayudarnos", agrega.

Ciudadanos pide medidas "urgentes"

Ciudadanos Ibiza y Formentera también ha pedido esta semana medidas "urgentes" para evitar que guardias civiles en prácticas se vean obligados a dormir en sus coches por las dificultades de acceso a la vivienda en las Islas, tal y como ha denunciado públicamente la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

El coordinador de Ciudadanos Ibiza y Formentera, Javier Torres, ha considerado este miércoles "indignante" que los agentes destinados a la Isla para reforzar la seguridad durante la temporada estival no dispongan de un complemento por residencia en Baleares acorde al elevado precio del nivel de vida.

Torres ha recordado que Cs ha reclamado la equiparación del plus de insularidad de Ibiza y Formentera con el de las islas menores de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.