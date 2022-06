Miguel Frigenti desvela la enfermedad que padece y que le ha llevado a ser ingresado hasta en tres ocasiones

Miguel Frigenti ha pasado ya hasta en tres ocasiones por el hospital a causa de varios problemas de salud. Después de alarmar a sus seguidores con un tuit en el que se sentía "harto", el colaborador de Sálvame, coincidiendo con una nueva visita al centro para ser ingresado, se ha animado a desvelar, por fin, el motivo de estas recaídas.

"Me tuvieron que ingresar de nuevo. Espero que esta vez sea la definitiva y acabar con esta pesadilla de una vez", explicaba el periodista hace tan solo unas horas, junto a una foto en la que se le ve en la cama de un centro de salud con una vía puesta en el brazo.

Entonces, consciente del revuelo y preocupación que existe entre sus fans, se ha animado a contar la enfermedad que padece. "Hace tres semanas tuve mucha fiebre y tuvieron que ingresarme para controlarla porque no bajaba. Después de varias pruebas médicas me dijeron que la bacteria que me había atacado era resistente a casi todos los antibióticos. De ahí que me hayan tenido que tener ingresado y controlado", ha explicado en sus stories de Instagram.

"Voy todos los días al hospital de día para recibir antibióticos intravenosos. Acabo prontito. Cada día es un día menos y ya estoy fenomenal", concluye Frigenti, que se congratula por ir superando poco a poco esta enfermedad.