Ayuso ensalza a Moreno y valora su victoria como el "hartazgo de la sociedad" con Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado la figura de su homólogo andaluz, Juanma Moreno, tras su contundente victoria electoral de este domingo, que demuestra el "hartazgo de la sociedad con el proyecto socialista de (Pedro) Sánchez".

"Hoy es un día de inmensa felicidad, no solo para Madrid, sino muy especialmente para Andalucía y para el conjunto de España, después del resultado obtenido por parte del Partido Popular en las elecciones de este domingo. Lo que se demuestra, sobre todo, es el despertar de una sociedad, la andaluza, pero muy especialmente el despegue que está viviendo", ha señalado Ayuso antes de participar en la inauguración de la cumbre empresarial 'Madrid and The Middle East'.

La mandataria ha querido destacar que gracias al "cambio político" que ha encabezado Moreno "las cosas han cambiado por completo en esta región prospera y que siempre ha estado al servicio de España". Asimismo, ha destacado que ahora su homólogo va a tener "toda la libertad para configurar su gobierno en base a su criterio".

"El hecho de que el Partido Popular haya duplicado al Partido Socialista en resultados en las elecciones de ayer demuestra el hartazgo que tiene la sociedad española con el proyecto del socialismo de Pedro Sánchez, la gente ya no puede más", ha enfatizado.

A su parecer, la sociedad está "cansada" del "destrozo que están haciendo en la Educación, de la división entre españoles, de la falta de respeto institucional" así como de "los agravios con los nacionalistas o con el entorno político de ETA".

Para la también presidenta del PP de Madrid, España "ha retrocedido en todo" y el país "no aguanta más el proyecto de Pedro Sánchez". Así, ha considerado que se hubieran celebrado elecciones generales ayer el presidente estaría "haciendo las maletas".

También ha querido poner en valor el liderazgo del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, "quien ha dado total libertad al proyecto" en la región para "configurar las listas, los equipos y el programa".

Sánchez "caerá" en las próximas elecciones

Por su parte, el vicepresidente, consejero de Educación y Portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, entiende que la mayoría absoluta de Moreno en Andalucía es un signo claro del "cambio de ciclo político" a nivel nacional.

"El éxito es extraordinario, el PSOE ha perdido escaños y sus alianzas con Podemos y los independentistas le están pasando factura", ha señalado, tras mostrarse convencido de que el Gobierno de Sánchez "caerá" en las próximas elecciones generales porque fluctúa entre "metedura de pata y metedura de pata".