Juanma Moreno: "No me extrañaría que Sánchez no se presentara a las generales"

El ganador de las elecciones andaluzas de este domingo 19 de junio, el candidato del PP-A, Juanma Moreno, ha augurado este lunes que "si las cosas siguen en esta cascada no me extrañaría que Sánchez no se presentara a las generales".

Así se ha manifestado durante una entrevista en Cope en la que ha sido preguntado por la mayoría absoluta obtenida en las urnas este domingo. El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha considerado que tras el resultado electoral, "hemos abierto una vía de reagrupar el centro derecha, que una es una vía viable y por el carril central, ese carril central que es ancho, amplio, cómodo y que está bien perimetrado".

En cuanto a la repercusión que el resultado puede tener en el Gobierno central, Juanma Moreno ha indicado que, sin duda, Pedro Sánchez tiene "un problema más grande que el que tenía antes de ayer," y sus políticas no conectan con una mayoría de la sociedad.

Ha agregado que no le extrañaría que Sánchez no se presentara a las próximas elecciones autonómicas porque la situación se le está poniendo muy difícil. "Si las cosas siguen en esta cascada, no me extrañaría que Sánchez no se presentara a las generales", ha pronosticado.

En este sentido, ha apuntado que gobernar sin contar con comunidades como la de Andalucía o la de Madrid es "muy difícil".

