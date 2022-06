Cecilio G pide perdón tras su arresto en el Sónar: "Estaba donde no me dejaban estar y me volví loco"

El cantante de trap Cecilio G, que el pasado jueves fue detenido en el Sónar por agredir a un agente de seguridad privada y a un Mosso d'Esquadra, ha pedido disculpas "de corazón" por los altercados que protagonizó.

El músico, que asistía al festival como público, fue detectado en una zona restringida a la que no tenía acceso y, cuando se le pidió que saliera, se puso violento y profirió amenazas, según confirmaron fuentes del Sónar.

"Pido perdón a los trabajadores del Sónar que tuvieron que aguantarme, lo siento de corazón", ha indicado el cantante en una historia de Instagram.

Instagram del trapero Cecilio G. INSTAGRAM

"No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco", ha añadido Cecilio G, en referencia a las acusaciones del sindicato de seguridad privada ADN Sindical, que aseguró que antes de su detención, y fuera del recinto del Sónar, junto a una cafetería, el músico se habría "bajado los pantalones y masturbado delante de una chica", unos hechos que no han sido confirmados por los Mossos.

Además de las disculpas, también a través de su Instagram, el cantante ha colgado una canción sobre los hechos, ilustrada con vídeos de su enfrentamiento con los guardias de seguridad privada, en la que asegura: "Solo me colé en el backstage del Rojuu (artista que actuaba aquel día en el festival)" o "la movida fue por robar en el backstage tres birras".

"Cada vez que voy al Sónar se lía", señala también el trapero, que en la edición del 2019, en la que participó como artista, ya generó polémicas por entrar a su concierto encima de un caballo y por sacar un búho en pleno espectáculo.

Cecilio G es un músico de Barcelona, pionero del trap, que ya ha protagonizado otros episodios violentos anteriormente e incluso ha estado en la cárcel por un delito de amenazas.