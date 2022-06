Edu García recuerda su etapa en 'Aquí no hay quien viva': "Vi cosas que un niño de 12 años no debería haber visto"

Eduardo García saltó a la fama por interpretar en la conocida serie de televisión Aquí no hay quien viva a Josemi, el hijo de Juan Cuesta, y posteriormente en La que se avecina a Francisco Javier Pastor. Aunque su etapa interpretativa ha quedado en el pasado, el joven todavía recuerda en algunas entrevistas cómo vivió aquella época televisiva.

El actor, cuyo nombre artístico es Dudu, ha centrado su carrera profesional en la música y en su faceta como gamer y streamer. En una entrevista en el podcast 'Club 113', Edu García ha hablado de su paso por aquella serie cuando todavía era un niño.

"¿Cómo recuerdas tu época en la televisión?", le preguntó Nil Ojeda. "La recuerdo con cariño, hermano", le respondió en un primer momento Edu García, si bien su respuesta fue matizada a continuación.

"Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño, porque fueron un poco prematuras", ha puntualizado.

En este sentido, el joven se ha explicado: "Yo tenía 12 años, y considero que un niño con 12 años, tampoco hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad de hacer cosas de niño de 12 años", ha opinado.

"Hay cosas que yo no las debería haber visto", ha añadido. "Yo era un niño parado, llegaba a mi casa y le decía a mi padre: 'Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro...", ha comentado García.

La reacción de su familia entonces era sincera, según ha contado. "Mi padre no me engañaba. Me decía: 'Hijo, por aquí bien, por aquí mal'. Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo", ha sentenciado el actor.