ElXokas habla sobre su pelea con Edu García, el actor de 'Aquí no hay quien viva': "Yo nunca he renegado de ti, eras mi colega"

La entrevista del pasado martes al actor Edu García en el pódcast Club 113 sigue coleando en redes sociales, especialmente el momento en el que habla de su pasada relación con ElXokas.

El intérprete de Aquí no hay quien viva y el streamer se hicieron amigos hace años jugando al World of Warcraft. Según Dudu, como se hace llamar ahora, se unieron mucho a través del chat y después se distanciaron cuando el gallego renegó de él en directo.

"Un día en stream le preguntaron por mí y su contestación fue lo que me dolió", ha comentado en un clip que se ha hecho viral: "Parecía que le hubieran preguntado por Satanás".

Dudu hablando de su movida con el Xokas pic.twitter.com/8AVGQeNImy — Club 113 (@Club113) June 14, 2022

El creador de contenido se ha mostrado muy decepcionado con Dudu, pues el enfado original se debe todo a un malentendido. "No tenía ni idea de quien era Edu cuando me preguntaron", ha confesado ElXokas, pues él le conocía como 'Negrín', el usuario con el que jugaba. "¿Tú recuerdas alguna vez que yo te haya llamado Eduardo? ¿En qué paja mental vives? Tú no eras Edu para mí", le ha recriminado.

Xokas contesta a la polémica con Dudu con argumentos y pruebas. (Parte 1) pic.twitter.com/nktlQNL31l — Escualo (@EscualoBite) June 15, 2022

Escuchando las declaraciones de García, ha respondido contundente: "Eso es mentira. Yo nunca he renegado de ti, eras colega mío". Además, ha asegurado que, a pesar del día que se confundió con su nombre, después ha tenido más muestras de amistad hacia él.

"¿Qué sentido tendría hostearte con 3000 personas? ¿Si tú me caes mal porque iría a tu canal a regalarte suscripciones? ¿Por qué iba a hablar de ti bien en cada directo? ¿Por qué iba a apoyar tu contenido entonces si yo renegase de ti?", ha añadido: "Solo te acuerdas de las paranoias que te montas".

"Yo siempre te he tratado bien y sigo teniéndote aprecio", ha continuado, hablando directamente a Edu: "Espero que algún día veas lo bien que he hablado de ti. Yo nunca te he hecho nada, nunca me he merecido toda esta pantomima, está feo".