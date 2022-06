Nacho Palau caza y se come una tarántula en 'Supervivientes': "Las patas saben saladitas"

El concursante de Supervivientes Nacho Palau encontró en la playa de Honduras donde se desarrolla el reality de Telecinco una tarántula. Lejos de asustarse, le pareció una buena fuente de comida.

¡Chicos, una tarántula, una tarántula viva!, gritaba Palau al encontrar a la araña, a la que cogió con un palito para llevarla donde estaban sus compañeros.

Su compañera Anabel Pantoja preguntó: "¿Pero la traes en la mano?", no del todo convencida de las actividades del escultor.

"Sí, para que la veáis. Para cocinarla", decía Palau convencido de usar su presa para alimentarse, a pesar de las reticencias de Pantoja, que insistía: "Yo creo que no deberías hacerlo, por tu salud".

Sin embargo, Palau acababa por cocinar al fuego a la tarántula, hasta que estuvo "socarrada" y empezó por comerse las patas del animal, asegurando que no estaban mal.

Al día siguiente hablaba de la experiencia con sus compañeros, a los que les decía que "las patas son saladitas y carnosas".

Eso sí, al desconocer la anatomía del animal y siendo éste venenoso, no quiso comer nada más. "Ayer le quité el abdomen y tenía carne, eso me lo hubiera comido. Luego me supo mal por desaprovecharla", pero "no sabía dónde podía tener veneno".