Camilo revela que Evaluna se comió la placenta de su bebé tras el parto

El cantante Camilo fue uno de los invitados de la última emisión de La Resistencia, en Movistar +, donde promocionaba su nuevo álbum y tour De adentro pa fuera.

El cantanta colombiano habló de numerosos temas y entre ellos, el de su reciente paternidad, pues su hijo Índigo nació el pasado abril.

En un momento dado, Grison dijo "la peña se come la placenta y esas cosas", un comentario que pretendía ser una broma, pero por el que Camilo se dio por aludido.

"A mi esposa se la encapsularon y se la comió", reveló el cantante. Ya se sabía que su chica había dado a luz en su propia casa, ayudada por una llamada doula, mujeres que asisten a este tipo de partos sin respaldo sanitario.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", explicó Camilo, que dijo que ellos no habían hecho nada y que las cápsulas las preparó la propia doula.

"El parto fue largo, pero fue precioso, enamorado de mi esposa y devoto a ella antes, pero después el nivel de respeto y admiración...", decía enternecido el artista.

A petición del presentador, David Broncano, cerró el tema haciendo una declaración de amor a su pareja: "Evaluna te amo y eres mi heroína después de lo que hiciste en casa ese día, te amo".

Kim Kardashian ya contó hace unos cinco años que había pagado 250 dólares para que le encapsularan la placenta de su segundo embarazo, de forma que se la había comido en forma de píldoras.

No obstante, cabe destacar que un estudio de la American Journal of Obstetrics and Gynecology reveló que comerse la placenta no tiene ningún beneficio observable, en contra de lo que suelen publicitar quienes ofrecen servicios para la ingesta de la misma, que prometen que ayuda con la depresión post-parto, que tiene hierro, que da energía, que ayuda a la lactancia o que mejora la piel.