La AP-7 tendrá un carril adicional entre Parets y Sant Celoni para el puente de San Juan

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado que se prevé que el fin de semana de San Juan pueda entrar en funcionamiento un carril adicional en la AP-7 entre Parets y Sant Celoni. Esta medida hasta ahora no se había podido habilitar por cuestiones de seguridad, pero según Joan Ignasi Elena, "hay acuerdo con el ministerio para hacer unas pequeñas intervenciones para que este carril sea seguro". El conseller ha indicado que básicamente serán de señalización, y que este carril "puede ayudar mucho a solucionar las retenciones de La Roca".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Joan Ignasi Elena ha anunciado además otras medidas para evitar los problemas de atascos y retenciones que se están produciendo en los últimos meses en la AP-7. El conseller ha diagnosticado que la congestión es "un problema de saturación. Hay un 40% más de utilización". Asimismo, ha reconocido que los problemas de congestión de tráfico se dan cada día, aunque son más visibles los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y los domingos por la tarde. Según Elena, "el número de horas de cola es el mismo en fin de semana que cada día".

Las otras medidas que ha adoptado el Govern para paliar la congestión de la AP-7 son, en primer lugar, 40 kilómetros de carril adicional, además de un carril adicional también en la C-32 norte. Ambos ya se habían puesto en marcha los últimos fines de semana.

Otra de las medidas de las que se venía hablando, pero que entrará definitivamente en funcionamiento la semana que viene, es un servicio de grúas para retirar vehículos con la máxima celeridad. Este servicio ya existía cuando había concesión.

La restricción de la circulación de camiones en ciertos momentos de intensidad de tráfico se concretan en los sábados de 10 a 14 horas, y los domingos de 17 a 22 horas. Estas limitaciones empezarán el próximo fin de semana de San Juan y se mantendrá durante todo el mes de julio. En otros momentos, y según las necesidades, los camiones solo podrán circular por la derecha, por lo tanto no podrán adelantar.

Sobre la limitación de velocidad, el Govern no ha tomado ninguna decisión, ya que la vía no es de su titularidad. Así, el fin de semana de San Juan será la misma que la actual, pero de cara al futuro, desde la conselleria de Interior también se ha solicitado al Ministerio, titular de las vías, la velocidad variable en la C-58, la que transcurre por el Vallès, y también en la AP-7 norte y la AP-7 centro en función de las necesidades según la afluencia de coches.

Estudios consultados por las autoridades de tráfico aseguran que cuanto menor es la velocidad, más se cumple la distancia de seguridad y los accidentes bajan sustancialmente.

Joan Ignasi Elena ha ofrecido datos de accidentalidad en lo que llevamos de año. Hasta ahora, ha habido 74 víctimas mortales en las carreteras catalanas, una menos que en el mismo período antes de la pandemia, en 2019. Incluso, afirma que hay un 22% menos de accidentes graves.

De los 14 accidentes ocurridos este año, 14 sucedieron en la AP-7. En el mismo período de 2019, tan solo hubo 4 muertos en esta vía. De las 14 víctimas mortales, 7 lo fueron por atropellamiento, 5 por alcance por detrás, y los otros dos por otras causas.

En el análisis de las causas de la congestión de la AP-7, el conseller de Interior se ha quejado de que el gobierno "ha incumplido sistemáticamente con las inversiones en infraestructuras" y ha puesto diferentes ejemplos, como la "improvisación" a la hora de levantar los peajes, que se eliminaron sin haber licitado los trabajos de retirada de las estructuras de pago de la autopista.

Según Elena, algunos de los problemas que se dan actualmente en la AP-7 vienen por estos incumplimientos, principalmente por no haber terminado los enlaces entre las diferentes vías y "no poder desviar tráfico hacia otras vías". Concretamente citó las obras pendientes en las conexiones entre la AP-7 y la C-60, la C-58 y la C-16. "Estas conexiones se debían haber resuelto hace años" asegura Elena, y pide "concreción de obras, no propuestas".

Hubo una mención especial para el la conexión entre la AP-7 y la C-32, el tramo en Tordera y Vidreres, que el conseller señaló que "lleva más de 10 años en obras. El conseller afirmó que mejorar estos enlaces es importante porque "la única solución es desviar tráfico a otras vía".

Finalmente también reclamó un carril bus en la B-23 para mejorar el transporte público por carretera de entrada a la ciudad.