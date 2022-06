Rebeca, cantante del mítico 'Duro de pelar', estará en el 'Sálvame Mediafest 2022'

El festival del verano está a punto de llegar: el Sálvame Mediafest 2022. Diez días de festival en Mediaset, con los colaboradores de Sálvame cantando con grandes autores del panorama nacional, y que comenzará el próximo 22 de junio.

Entre los confirmados están David Civera, Las Ketchup, Raúl... y una de las últimas incorporaciones ha sido Rebeca, la mítica cantante de Duro de Pelar. "Yo no podía faltar. Este festival no puede estar sin Duro de Pelar y sin Rebeca".

En una conexión en directo con Sálvame, además la cantante ha querido desvelar quién de los colaboradores cantará con ella en el festival. "La persona que cantará conmigo en el Sálvame Mediafest es... ¡Carmen Alcayde!".

Alejandro Abad, en 'Sálvame'. MEDIASET

Alejandro Abad, que ejercerá de director musical del festival, ha querido contar cómo lo están viviendo. "Estamos pendientes de hacer los ensayos, pero pedimos que se adelantaran porque estoy muy preocupado por las capacidades vocales de algunos colaboradores. Lydia siempre me preocupa".

"Vamos a tener cantantes de primer nivel, del mundo pop, rock, indie... Que canten con los colaboradores me preocupa. Lydia, esto no es tu sección, ni es la verbena. En este festival tenemos que dar todo de nosotros. He pedido a dirección que, si algún colaborador se columpia, que le podamos echar de un segundo para otro".