El Ayuntamiento de Barcelona multa tras la denuncia en redes a un motorista que adelantó de forma "temeraria" a un Bicibús de niños

Hem fet denuncia al motorista que avança el @bicibuseixample per la zona per a vianants i s'encara amb el Bicibus.



No és pot circular en moto per zones de vianants ni avançar en un carrer d'un sol carril.



Circulant, seny i respecte, sobretot, si hi ha infants! @GUBBarcelona https://t.co/fMVSAoUDiT