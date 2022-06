El cambio físico y la nueva vida de Raquel Morillas, casi 20 años después de su accidente y la ruptura con Noemí Ungría: "No veo fotos"

Se han cumplido 20 años desde que Raquel Morillas saltara a la fama por su participación en GH 3 y 19 desde que un terrible accidente en el que casi pierde la vida la cambiara para siempre, física y personalmente.

"Me quedó una discapacidad y me he podido beneficiar de ello", explicó Raquel en Sábado Deluxe. Algo que la llevó, después, a trabajar en la ONCE, donde se encuentra actualmente. "Vendo cupones, es lo mejor que me podría haber pasado porque me lo paso pipa con la gente", relató.

Además, recordó las secuelas, no solo físicas, sino también psicológicas, que ha tenido tras el accidente: "Me tenían bastante traumatizada. No puedo ver fotos de antes, no las veo porque me hace daño o hay temas que me siguen doliendo. Un psicólogo me dijo: 'no tienes por qué olvidarte de esas cosas, son parte de tu vida y no tienes por qué olvidarte'. Y le dije: 'pues menos mal, porque pensaba que estaba traumatizada'".

Raquel dejó atrás su adicción al juego y ahora se define feliz junto a Noah, con quien contrajo matrimonio en 2020. "Estoy muy feliz. Tengo un buen trabajo, una pareja que es lo mejor del mundo mundial, tengo salud...".

De su ex, Noemí Ungría, con la que vivió una relación tormentosa, sentenció: "De Noemí no sé nada, no la he perdonado. Hay cosas que no se pueden perdonar. Me denunció por maltrato y perdió. Cuanto más lejos mejor, cada vez que se acerca me pasa algo. Me ha hecho mucho daño".