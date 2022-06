Boris Izaguirre explica su operación por un grave problema de salud: "He vuelto a nacer"

Boris Izaguirre ha vuelto más fuerte que nunca y plenamente recuperado del problema cardiovascular por el que tuvo que pasar por el quirófano el pasado mes de abril. "He vuelto a nacer", ha confesado el venezolano este domingo en Telecinco en su vuelta a los platós de la cadena de Mediaset.

Sentado junto a Toñi Moreno frente a las cámaras de Déjate querer, que ha compartido la entrevista a través de su página web, ha afirmado estar feliz y emocionado de poder volver, y ha ahondado en qué fue lo que le llevó a tener que ser operado y cómo se dio cuenta de que algo estaba fallando en su cuerpo.

El colaborador de televisión y radio ha explicado que tenía un coágulo oscilante en su arteria carótida derecha, la cual estaba "obstruida en un 70%",por lo que los cirujanos se le extirparon mediante una intervención conocida como endarterectomía carotídea.

De esta manera, Izaguirre ha asegurado que con la operación buscaba sobre todo prevenir un mal mayor, pues el desplazamiento del coágulo "no sería fatídico", pero podría haber llegado a provocarle una hemiplejia, que "no es fatídica, pero fastidia mucho tu estilo de vida".

Todo comenzó porque se dio cuenta de que había empezado a "actuar cada vez más raro", ha explicado, reconociendo que "yo soy muy raro, pero estaba cada vez más loco". Así, se encontraba en situaciones en las que "me enfocaba y me concentraba, y me iba completamente".

En este sentido, ha querido destacar la importancia de la "vida en pareja", pues cuando le comentó a su marido, Rubén Nogueira, que su comportamiento no era el habitual, este le dijo que "no hace falta que me lo digas, me he dado cuenta de que te has puesto las dos piernas en la misma pierna del pantalón", ha desvelado en tono de humor despertando las risas del público, mientras seguía contando que su esposo le había dicho que además, "has intentado caminar y estás en el suelo".

Además, se ha deshecho en elogios con él. "Ha pasado de marido a santo", ha asegurado, subrayando que "sigo muy enamorado de él" y le ama con locura. "Me entristece muchísimo que lo haya pasado tan mal. No se lo merece de ninguna manera", ha dicho visiblemente emocionado.

Izaguirre no se ha olvidado de otra persona fundamental en su diagnóstico, su amigo, el cirujano plástico Enrique Monereo, que durante un viaje en Roma le dijo que se encontraba "totalmente desorientado" y le instó a hacerse una pruebas, sobre todo de corazón.

Durante la entrevista, Toñi Moreno ha querido aprovechar para halagarle por su buen aspecto y le ha dicho que al verle ha pensado que "te han quitado 10 años de encima, estás guapísimo", un piropo con el que Boris no ha podido evitar bromear: "Es que a lo mejor arreglando los puntos me hicieron un pequeño lifting", ha dicho con una sonrisa mientras la presentadora se echaba a reír.