El incidente en 'El Hormiguero' que desató una fobia en Boris Izaguirre

Los miedos de se despidió este lunes de la televisión. O, al menos, su primera temporada. Para la ocasión, contó con Melody, la repetidora Loles León y Boris Izaguirre como protagonistas. En el caso del venezolano, este trató de superar su fobia al fuego.

Lo que nadie esperaba es que uno de los grandes desencadenantes de esa fobia tuviera su origen precisamente en televisión. El presentador no supera un incidente que le ocurrió durante una de sus apariciones en El Hormiguero, formato presentado por Pablo Motos en el access prime time de Antena 3.

En ella, el comunicador se quemó el pelo durante la grabación. "Al llevarme las manos a la frente, me quemé. Me quemé completamente la circunferencia del pelo. Todo el mundo decía que no había pasado nada, pero yo tenía el olor y el dolor, quemaduras", recordó con aprensión sobre uno de los experimentos de Flipy.

Según dijo, y aunque ya sentía bastante aversión hacia el fuego, esta experiencia la intensificó. Previamente, le habían provocado también mucho miedo al fuego algunas películas. "Desde que vi 'El coloso en llamas' siempre pensé que eso podía pasarme a mí. Además, una vez, paseando por Madrid, vi fuego y justo era el incendio del Windsor", apuntó.

De cara a superar esto, el presentador de Lazos de sangre tuvo que ver cómo le quemaban el pelo a una clienta en una peluquería, algo que al principio hizo que huyera despavorido, aunque finalmente entró y hasta se cortó el pelo allí.

Más reparos tuvo a la hora de prenderse fuego, aunque lo habría hecho con todas las medidas de protección. Pese a su negativa, Izaguirre se mostró positivo con su paso por el programa y dio por superada tanto su traumática aparición en el formato de Pablo Motos como su arsonfobia.