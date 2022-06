Junqueras mantiene la confianza en Rufián y se muestra "orgulloso de la gente que sabe rectificar"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este viernes que mantiene la confianza en el portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha añadido: "Me siento muy orgulloso de la gente que sabe rectificar".

Así se ha pronunciado en una entrevista para TV Mataró después de la polémica suscitada por las declaraciones de Rufián, que ya se ha disculpado, en las que calificó de "tarado" a quien quien declaró la independencia.

"Todos los candidatos de ERC en cualquiera de las elecciones que hemos hecho tienen toda nuestra confianza, la de la organización y la mía, y todos nuestros portavoces tienen toda nuestra confianza", ha añadido Junqueras al preguntársele por Rufián.

El portavoz de la formación aseguró que "decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarado", y consideró que "el tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit", después de que se le preguntase por un tuit en el que había escrito "155 monedas de plata" cuando Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, se planteaba convocar elecciones en lugar de proclamar la independencia de Cataluña.

Este jueves Rufián matizó sus palabras señalando que "no me expresé bien, evidentemente no quería insultar a nadie, ni mucho menos al presidente Puigdemont".

Y añadió que lo que buscaba era "contrarrestar una especie de creencia que viene a decir que Twitter condiciona la política o momentos tan importantes como el 1 de octubre, pero me equivoqué enormemente", explicó Rufián a su llegada al pleno de la Cámara Baja.

Junqueras: "Queremos hacer realidad la independencia"

Tras la entrevista, Junqueras ha tomado parte del acto de presentación de Pim Camprubí como cabeza de lista del partido en el Ayuntamiento de Mataró, donde ha defendido las políticas industriales y educativas que ERC está llevando a cabo al frente del Govern y donde ha animado a los miembros de la formación local a sumarse al objetivo de conseguir "grandes mayorías" para poder sacar adelante proyectos "ingentes" como la independencia de Cataluña.

Proyectos por los que, ha recordado: "Algunos hemos sacrificado lo mejor que teníamos, como nuestra libertad. No queremos renunciar a estos objetivos, queremos hacer realidad la república y la independencia. Con las mejores herramientas serviremos mejor a la gente. Y para hacerlo necesitamos construir mayorías lo más amplias posibles".