Adara Molinero sufre una infección estomacal y se arrepiente de no haber ido antes al médico: "Siempre me dejo a mí para lo último"

Tras haberse sometido a varias pruebas médicas, Adara Molinero ha descubierto el origen de sus problemas de estómago. La ganadora de Gran Hermano VIP sufre una infección por helicobácter pylori.

¿Qué significa esto? Según los expertos, es una bacteria que vive en el epitelio gástrico y que infecta al estómago provocando fuertes dolores y molestias estomacales así como náuseas, hinchazón y pérdida de peso involuntaria.

"No me ha gustado el resultado, pero bueno, por lo menos se sabe lo que tengo. Ahora hay que tratarlo, aunque me han dicho que es un poco difícil", asegura la influencer en sus historias de Instagram.

Esta bacteria se la han detectado mediante una prueba de aliento y la influencer se siente, en parte, culpable por no haber acudido antes al médico.

"Me siento bastante mal conmigo misma porque llevo muchísimo tiempo así y hasta que no me he visto realmente mal, no he tomado la decisión de mirármelo. Siempre me dejo a mí misma para lo último y eso no está bien", confiesa la madrileña.

Ahora, la modelo tiene que seguir un tratamiento de antibióticos que le han recetado en el médico y que espera que sea la solución para estos dolores que lleva sufriendo desde hace meses.