Puig destaca el "respecte absolut a la justícia" en el cas de la presumpte ocultació d'abusos de l'ex d'Oltra

Puig ha sigut preguntat pels mitjans per la vicepresidenta del Consell i titular de l'àrea d'Igualtat després que aquest dijous es coneguera l'escrit remès per la Fiscalia de València a la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el qual estima que aquest òrgan és competent per a instruir el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals per part de l'ex-marit d'Oltra a una menor tutelada.

Entre altres consideracions, el Ministeri Públic considera que es va realitzar "una investigació superficial, interna, en la qual es percep indiciariament una línia d'ocultament dels fets".

Sobre la qüestió, Ximo Puig, que participa en l'una reunió a Almussafes (València), al costat de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, amb el Clúster d'Automoció de València ha manifestat: "Com sempre que està un procés judicial, respecte absolut a la justícia".