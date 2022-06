El Peset de València aposta per la intel·ligència artificial per a convertir-se en un "smart hospital"

Amb açò s'aconsegueix optimitzar i automatitzar tota la informació i monitoritzar paràmetres com a cabals, consums o possibles avaries dels dispositius interconnectats de forma més eficient i ràpida, amb la fi última de millorar els resultats en salut de pacients i crear entorns amb noves capacitats per a professionals.

"La intel·ligència artificial, el Big Data, l'internet de les coses (IoT) i moltes altres realitats del món de la tecnologia i la comunicació poden aplicar-se a l'àmbit sanitari des de l'àrea de l'enginyeria hospitalària per a aconseguir edificis més eficients i eficaços, organitzacions amb un entorn d'operacions únic i homogeni que faça més senzilla la presa de decisions i facilite l'estalvi econòmic i energètic", ha assenyalat Rafael Cuevas, responsable del Servici d'Enginyeria i Manteniment de l'Hospital Universitari Doctor Peset.

Aquest projecte innovador del centre sanitari públic valencià ha sigut presentat en la XX Jornada Tècnica d'Enginyeria Hospitalària de la Comunitat Valenciana, que se celebra aquest divendres en l'Hospital Universitari Doctor Peset i que ha sigut organitzada per l'Associació d'Enginyeria Hospitalària de la Comunitat Valenciana (AIHCV).

Sota el lema 'HOSDIC, Hospital Digital, Intel·ligent i Connectat', la jornada ha sigut inaugurada per la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Concha Andrés, que ha estat acompanyada per la Directora Mèdic de l'Hospital Universitari Doctor Peset, Rosario López, i per part del comité organitzador de la jornada.

Al llarg del matí, professionals del camp de l'enginyeria de tota la Comunitat Valenciana han buscat traslladar la necessitat d'evolucionar des del Facility Management, implantat de manera generalitzada en els diferents departaments de salut, cap a un model d'Hospital Intel·ligent (Smart Hospital) utilitzant un entorn d'operacions integral que arreplegue els diferents sistemes existents, juntament amb altres nous.

"D'aquesta forma es podria crear un estàndard en l'organització de caràcter obert i escalable que en un futur permeta la presa de decisions a nivell centralitzat mitjançant l'anàlisi d'informació i ferramentes d'intel·ligència artificial associades. Homogeneïtzar els processos i poder avaluar tota la informació generada per al seu tractament ens ajudaria a establir mesures de millora a nivell tècnic, energètic, organitzatiu, etc.", ha apuntat Rafael Cuevas.

Aquesta jornada també ha servit per a donar a conéixer la importància de l'enginyeria en els centres sanitaris en àrees com a equipament, infraestructures, laboratoris, farmàcia, però també en la gestió de nous materials o en els hospitals com a edificis, així com en l'eficiència energètica com a element d'estalvi.