Ana Mena cancela varios conciertos por problemas de salud, incluido el de este viernes en las fiestas de Fuenlabrada

Los fans de Ana Mena han recibido las peores noticias, pues se ha anunciado que la cantante tiene un problema de salud que le impedirá cantar en varios de los conciertos que tenía programados.

Al parecer, a la artista, que próximamente va a lanzar junto a Belinda Las 12 -versión española del tema Mezzanotte-, le han diagnosticado recientemente una faringolaringitis aguda.

Por ello, se ha visto obligada a cancelar algunos de sus eventos, como el concierto que iba a dar este viernes 10 de junio en Fuenlabrada, con motivo de la programación del Orgullo.

Del mismo modo, no asistirá al Oh My Gol!, festival que se celebrará este sábado y en el que ella era uno de los nombres confirmados. "Con gran pesar, debemos anunciar que Ana Mena será baja", confirmó la organización en un comunicado compartido por Los 40. "Desde la organización mandamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación para Ana".

Por su parte, la agencia de representación también se aportó más detalles: "Sentimos comunicarles que Ana Mena se ve obligada a cancelar sus eventos y conciertos previstos para esta semana por sufrir una faringolaringitis aguda".

"Lamentamos profundamente esta situación y esperamos que nuestra querida artista evolucione favorablemente de su enfermedad y se encuentre preparada lo antes posible para poder seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales", añadieron.