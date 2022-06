Diputació i UV impulsen uns premis a l'emprenedoria innovadora en municipis en risc de despoblació

El diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Ramiro Rivera, ha destacat que "iniciatives d'aquest tipus pretenen incentivar l'arrelament de la joventut al seu territori, animant-los a plantejar iniciatives que fixen la població en l'entorn rural mitjançant idees innovadores i sostenibles que generen ocupació i riquesa".

La convocatòria permet presentar candidatures individuals o en grups de fins a tres estudiants, amb independència del curs, nivell o tipus de formació, sempre sota la tutela d'un professor o professora que tutoritzarà el projecte.

Amb aquests premis es pretén demostrar a l'alumnat de batxillerat i cicles formatius que iniciar una activitat econòmica en el medi rural és possible, igual que optar per residir en municipis en risc de despoblació.

Les sol·licituds de participació en la convocatòria de premis es dirigiran a l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), i hauran de presentar-se a través de la seu electrònica de la Universitat de València.

Cada candidatura haurà de presentar un resum de la idea, al·ludint a quin tipus d'iniciativa o xicoteta empresa innovadora (start-up) es refereix, les necessitats o demandes que planteja cobrir, les tecnologies a utilitzar, així com el grau de presència física en el territori que suposaria i la interacció prevista amb altres agents públics i privats.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), finalitzant el termini el 31 de juliol de 2022 a les 15.00 hores.

AVALUACIÓ DE LES CANDIDATURES

L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per una comissió mixta que actuarà com a jurat, formada per quatre integrants entre els quals hauran dos membres de l'Institut Interuniversitari de la UV i dos de la Diputació, com a mínim un de pertanyent a l'àrea de Desenvolupament Rural i polítiques contra la Despoblació.

Les bases, que es publicaran en el DOGV en els pròxims dies, preveuen un primer premi de 1.000 euros per a l'alumnat participant i 400 euros per al docent responsable; un segon premi de 500 euros per a l'alumnat i 200 euros per a la docent; i un tercer de 300 euros per a l'alumnat i 100 per a la docència.