Mastodonte, Asier Etxendía 27 de junio de 1975, Bilbao / Enrico Barbaro, 1969 Nápoles.

Dicen que las peluquerías tienen algo de confesionario, que los cambios de imagen encierran algo catárquico y Mastodonte es todo eso y mucho más. Un proyecto musical, 'performático', artístico, creativo, un totum revolutum maravilloso como los son Asier Etxendía y Enrico Barbaro, dos locos multidisciplinares que adoran vivir en los márgenes y experimentar.

"Hoy día, hacer un proyecto musical diferente en la industria española no es fácil", me dice Axier sentado en la butaca de la peluquería de su prima, para él su segunda casa. Un tipo que nunca para de moverse, actor, cantante, productor: "Para mí está un poco unido todo, el arte es conmover y puedes utilizar las herramientas que se pongan a tu disposición". Y ellos las utilizan todas.

Mastodonte nació un poco antes de la pandemia, pero en muy poco tiempo se ha convertido en un referente de la música independiente, un proyecto en el que el rock, el hardcore, la electrónica e incluso la bossa nova se unen. "Con nuestra edad o experiencia, meterte en una sola tribu no es suficiente porque nos han gustado tantas cosas...", explica Enrico.

"La categoría limita artísticamente, en la vida también

Él, multiinstrumentalista de Nápoles y Axier, de Bilbao, una mezcla más hardcore que su propia música y una unión libre y sin etiquetas. "La categoría limita artísticamente, en la vida también, las etiquetas son algo que pone la gente que intenta catalogarte para no sentirse ellos tan estúpidos", añade Axier.

Él lo ha vivido en sus propias carnes, ser diferente le pasó factura: "Debido a que de pequeño me hicieron bullying me dedico a lo que me dedico ahora, la gente se siente agredida cuando ve algo diferente". Un incomprendido que encuentra la inspiración en la anormalidad, en los límites. "No puedes gustarle a todo el mundo y no por esto tienes que dejar de ser como eres", asegura Enrico.

Han estado nominados a los Grammy latinos por el mejor videoclip, un vídeo que dura 20 minutos nada menos, pero es que esquivar lo normativo está en su ADN. Acaban de sacar tema con Mónica Naranjo y en dos días darán un concierto en la Riviera. Una cita musical que pretende ser mucho más que eso, un auténtico ritual donde amigos, familia y seguidores del proyecto Mastodonte se unirán para liderar lo que ellos llaman la explosión tras el encierro.

"Siempre que ha habido una opresión fuerte, tras una dictadura o la pandemia, ha habido una explosión, los locos años 20 por ejemplo, y yo espero y sueño que venga esa explosión otra vez y a nosotros nos gustaría liderarla", cuentan. Y viendo los pasos que en poco tiempo ha dado este Mastodonte, no tengo ninguna duda de que lo acabarán consiguiendo.