Ismael Serrano: "Los cantautores tenemos más sentido del humor que los cómicos"

Ismael Serrano, 9 de marzo de 1974, Madrid.

Un sol de justicia ilumina la corrala del Museo de Artes y Tradiciones populares donde nos damos cita, pero a Ismael Serrano no le importa. "Los cantautores estamos acostumbrados a sufrir", me dice con media sonrisa.

Estamos en una antigua corrala que le recuerda a su infancia y que determinó su manera de estar en el mundo. "Yo soy lo que soy también por eso", asegura. Un tiempo feliz que vivió en el barrio de Vallecas, cuando los vecinos se conocían entre sí, se vivía con las puertas abiertas e incluso, en la época en la que se conocieron sus padres, se compartía retrete: "Yo hace mucho que no vuelvo al camping, tuve mi momento donde se compartían esas cosas, pero ya estoy mayor".

Lleva 25 años de trayectoria musical. Desde aquel Papá, cuéntame otra vez ha llovido mucho, pero lejos de lamentarse, aunque de vez en cuando los años pesen un poco, lo celebra con este nuevo disco, Seremos: "Está bien crecer, yo estoy mucho mejor mentalmente que cuando tenía 20 años".

Si tú vives una pérdida y no estás triste, eres un psicópata

Y es que ha evolucionado, se toma menos en serio y ha aprendido en muchos aspectos, por ejemplo, en el feminismo: "Los cantautores siguen vigentes hoy y las protagonistas del género son mujeres".

Este disco, entre otros muchos temas, habla del papel de la mujer. Él se considera feminista y añade: "Creo que hemos cambiado todos y aún así todavía caemos en algunos tics que decimos 'Ismael, joder, parece mentira', pero efectivamente somos de una generación que ha sido educada de otra manera, educada en un contexto machista”.

Habla tranquilo, sin prisa por acabar y saboreando cada una de las palabras que salen de su boca, quizá porque lo que dice es profundo, honesto y arrastra cierta melancolía. Es consciente de la fama de "tristes" con la que cargan los cantautores, pero, es más, él reivindica esa tristeza, estar triste como derecho fundamental: "Hay una tiranía Mr. Wonderful que nos intenta imponer la sonrisa permanente, que no es otra cosa que una mueca desquiciada que no se ajusta a la realidad… Si tú vives una pérdida y no estás triste, eres un psicópata".

Los cómicos, en cuanto los critican, dicen que los están cancelando

Aún así, me confiesa con ironía que se ríe mucho, que le encantan los chistes, a pesar de que cada vez escuche menos buenos: "Los cantautores tenemos mejor sentido del humor que los cómicos, los cómicos, en cuanto los critican, dicen que los están cancelando".

Pero admite que, como persona de izquierdas que es, tiende más a la melancolía: "Estamos en un momento en el que la izquierda se ha convertido en representante de la ley y el orden y la derecha en el gamberrismo, en quebrantar las leyes, se han cambiado los roles".

Recuerda esos tiempos en que no era así, cuando estudiaba en la facultad y tocaba la guitarra en los jardines de la Complutense: "Yo me pasaba más tiempo en la cafetería que en el aula". Y, aunque con cierta vergüenza, veo que es consciente de que todavía hoy conserva eso que ha hecho perder la cabeza a tantas chicas.

Cantautor, escritor, poeta, director de teatro y editor, Ismael Serrano lo es casi todo porque para él la música no lo es todo y para ser feliz dentro y fuera del escenario necesita de todas esas otras cosas. Realista, pero disfrutón. "Vamos a intentar pasarlo bien, si la vida es un rato", me acaba diciendo, y al final va a ser verdad que los cantautores no son tristes, desde luego él está muy lejos de serlo.