¿En qué colegio electoral tengo que votar en las elecciones andaluzas 2022?

El próximo domingo 19 de junio se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía tras el adelanto electoral anunciado por el actual presidente y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno. Más de seis millones de personas tienen una cita electoral este domingo para acudir a los colegios electorales repartidos por toda la región y emitir su voto para elegir la próxima Presidencia de la Junta.

Para poder ejercer el derecho a voto, hay que cumplir 18 años de edad y acudir con un documento que acredite tu identidad, como el DNI, el pasaporte (con la fotografía) o el carnet de conducir. Se puede votar aunque estén caducados, pero se deberá aportar el original y no una fotocopia.

Cómo consultar la dirección para votar

En este sentido, el primer requisito es formar parte del censo electoral para recibir la tarjeta censal en el domicilio. El organismo encargado de remitir a todos los electores este documento es la Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística.

En esta tarjeta aparecerá la sección y la mesa en la que te toca votar en el colegio correspondiente a tu dirección de residencia, tal y como aparece recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por tanto, con esta tarjeta sabrás en qué colegio electoral tienes que votar.

También es posible consultar esta información por otras vías, como acudiendo al Ayuntamiento o delegación provincial correspondiente. Otra opción es comprobar estos datos en la web del INE: