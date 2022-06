El Ayuntamiento de Madrid rectifica y promete no recortar las horas de ayuda a domicilio

Este jueves finaliza el plazo para que los grupos municipales presenten sus enmiendas a la futura ordenanza de Servicios Sociales. Y Más Madrid ha aprovechado para denunciar los recortes en las horas de ayuda a domicilio a los más vulnerables que viene fijados en el borrador.

"El Ayuntamiento de Madrid, lejos de hacer caso a la recomendación de los usuarios, lo que hace es reducir el número de horas de atención para cada persona mayor, con el impacto que esto tendrá en su vida cotidiana y su autonomía personal: más de 80.000 personas se verán afectadas por los recortes", señala la concejala Mar Barberán.

El área de Familias e Igualdad Social reconoce que en un inicio habían previsto estos recortes, ya que "se equiparaban con las horas del servicio de la Comunidad de Madrid". No obstante, el Ayuntamiento avanza a 20minutos que, finalmente, no será así. Con el texto aún vivo y un periodo de negociaciones por delante, el área que dirige Pepe Aniorte rectifica. "No va a haber ninguna disminución de horas ni de intensidad".

De acuerdo con las fuentes municipales, desde el área se está hablando "con todos los partidos que han querido sentarse para hablar". Y mientras Más Madrid "no ha sido receptivo", el PSOE, con su concejal Emilia Martínez, "sí" lo ha sido. "Por tanto, miraremos sus enmiendas con interés", señala el área.

Lo cierto es que entre las 12 enmiendas que han presentado los socialistas se encuentra la petición de ampliar el número de horas en función del grado de dependencia física y psíquica. Por ejemplo, si el borrador dice que en el baremo físico o psíquico se ha obtenido una puntuación entre 40 y 49,99 puntos, se podrán asignar hasta 20 horas al mes, los socialistas piden que estas horas puedan llegar a un máximo de 29 horas.

Martínez, como voz de los mayores, manifestó su preocupación por los recortes al delegado del área. "Vi voluntad, que había bastante predisposición de mejorar la ordenanza", señala a este medio.